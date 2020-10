Demon Slayer Mugen Train: il film è un successo!

Nella giornata di ieri, l’attesissimo film Demon Slayer Mugen Train ha finalmente fatto il suo esordio nelle sale cinematografiche nipponiche, ed è stato un successo immediato! Sembra infatti che il primo lungometraggio ispirato all’amatissimo e popolare manga di Koyoharu Gotoge, diventerà il film con la più ampia distribuzione di sempre in Giappone, battendo anche un blockbuster Disney come Frozen 2 il Regno di Arandelle, che deteneva precedentemente questo record.

In previsione di questa uscita evento, tra l’altro, i cinema nipponici sono arrivati persino ad annullare le restrizioni sui posti in sala previste dal nuovo regolamento speciale per il Covid-19, passando dunque da una disponibilità del 50% dei posti al 100%. Dunque è evidente che, dopo una lunga attesa, dovuta anche a una lavorazione travagliata, Demon Slayer Mugen Train sia pronto ad abbattere ogni record possibile e immaginabile.

Il film, che arriverà anche in Italia grazie a Dynit (che non ha ancora annunciato, però, una data d’esordio), prosegue la narrazione della pluripremiata serie anime, introduce un nuovo personaggio, che sarà doppiato da Akira Ishida (Naruto, Neon Genesis Evangelion, One Piece e tantissimi altri ruoli di rilievo)in vista anche di una probabile seconda stagione della serie anime.

In ringraziamento della grande e entusiastica risposta dei fan all’uscita del film, Koyoharu Gotoge ha voluto condividere un messaggio:

“Ehi sono Koyoharu Gotoge, grazie per il vostro aiuto! Abbiamo ancora molto tempo per uscire di casa, e quindi spero che vi piaccia il nuovo libro da colorare! Non dimenticate di lavarvi le mani e di fare i gargarismi quando tornerete a casa”

Anche voi non vedete l’ora di scoprire che cosa il film di Demon Slayer avrà in serbo per noi?