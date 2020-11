Marvel’s Avengers: la nuova patch introduce il sistema di ping

Crystal Dynamics ha rilasciato un nuovissimo aggiornamento per Marvel’s Avengers. Secondo le note di rilascio, la patch 1.3.6 introduce un nuovo sistema di ping. Secondo gli sviluppatori, i giocatori possono eseguire il ping di nemici, obiettivi, forzieri, oggetti distruttibili, informazioni collezionabili, fumetti, casse di risorse, casse di salute, rischi ambientali e punti di raccolta. I giocatori possono anche contrassegnare gli eroi abbattuti, istruire la nostra intelligenza artificiale a premere i pulsanti, sparare ai grilletti e sfondare / hackerare le porte.

Come detto, l’aggiornamento 1.3.6 per Marvel’s Avengers risolve anche una serie di problemi: ad esempio, corregge una serie di errori di schermata nera; risolve anche un raro problema in cui si verificavano tempi di caricamento infiniti durante il passaggio da un eroe all’altro nel selettore degli eroi o nella TABELLA DI GUERRA. Come sempre, Steam scaricherà questo aggiornamento la prossima volta che avvierai il suo client. Trovi l’elenco completo delle modifiche qui. Di seguito puoi anche trovare una panoramica di alcuna modifiche introdotte dalla nuova patch:

Nuove caratteristiche

Multigiocatore e matchmaking

Risolto un problema per cui una squadra d’assalto poteva rimanere bloccata in uno stato di caricamento se un altro giocatore si univa mentre l’host stava viaggiando verso un avamposto.

Risolto un problema per cui Partita veloce come qualsiasi eroe poteva comportare più Hulk in una singola squadra d’assalto.

Equipaggiamento, sfide e ricompense