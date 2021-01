Cyberpunk 2077: data-miner rivelano i dettagli della modalità multi-player

I dettagli sulla modalità multiplayer di CD Projekt Red per Cyberpunk 2077 sono trapelati da dei data-miner, rivelando alcune notizie di che cosa è previsto per l’attesissima funzionalità: sebbene i giocatori siano ben consapevoli che la modalità non arriverà presto, vale sicuramente la pena dare un’occhiata a ciò che CDPR potrebbe avere in serbo. Cyberpunk 2077 è stato sommerso di polemiche a causa dei vari problemi e glitch rivoluzionari sin dalla sua uscita poco più di un mese fa: molti giocatori hanno smesso di giocare o non si sono preoccupati di riprenderlo a causa della sua mancanza di contenuti e delle sue scarse prestazioni last-gen; in un caso, un giocatore dedito all’ottenimento del Platinum Trophy ha visto la sua vittoria interrotta, come previsto, da un crash del gioco durante la sequenza dei crediti. Come previsto dagli esperti digitali, sono trapelati i primi dettagli della prossima modalità multi-player del gioco: sebbene la fonte della perdita volesse rimanere anonima, i file eseguibili trovati nel gioco sono facilmente verificabili esaminandoli, questo significa che chiunque sia in possesso di Cyberpunk 2077 potrebbe teoricamente sbloccare e verificare da sé le perdite.

Finora, è stato scoperto che il file eseguibile contiene due modalità di gioco multi-player distinte: Il primo si chiama Heists, che funziona in modo simile a una missione standard per single-player; si presume inoltre che venga fornito con funzioni dedicate e descrizioni di helper dell’editor, oltre a funzioni correlate aggiuntive, poiché secondo alcune di queste, i piani di CDPR includevano un sistema di selezione di quattro classi più rigoroso; la seconda delle modalità di gioco è un Death-match più diretto; Le funzioni per la modalità death-match si riferiscono principalmente ai vari testi che si vedrebbero nel kill feed, infatti, dallo stile della scrittura, sembra che CDPR possa aver avuto l’idea che Johnny Silverhand rivesta il ruolo di annunciatore; il file eseguibile attualmente suggerisce connessioni P2P (peer-to-peer) con alcune autorità host piuttosto che server dedicati, ma questo non esclude la possibilità che possano passare a server dedicati una volta che le modalità sono pubbliche; il multiplayer di Cyberpunk 2077 non uscirà prima che il single-player sia stato risolto, il che significa che CDPR potrebbe tagliare diverse cose, le modalità e le funzioni stesse incluse. Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Stadia, con le versioni PS5 e Xbox Series X / S in fase di sviluppo.