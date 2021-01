ASUS ROG ospiterà ancora IP Esports in India nel 2021

ASUS ROG , ha annunciato giovedì la seconda tappa del ROG Showdown, una serie di tornei online incentrati sui titoli per PC. Il ROG Showdown fa parte dell’iniziativa #StayAtHome dell’azienda che offre opportunità ai giocatori durante la pandemia globale.

Il ROG Showdown è una proprietà esistente che la società gestisce dal 2020 e prevede di espandersi e continuare nei prossimi mesi. La seconda edizione di ROG Showdown inizierà il 29 gennaio. I partecipanti potranno partecipare a una serie di tornei che ruotano attorno a Counter-Strike: Global Offensive e VALORANT. Per i tornei è stato assegnato un montepremi di INR 190K ($ 2,600). In passato, ROG ha ospitato tornei in CS: GO, League of Legends e PUBG , in India.

Secondo ASUS, la prima edizione del ROG Showdown ha visto quasi 7K partecipanti che includevano squadre provenienti da India, Bangladesh, Sri Lanka e Nepal. Il torneo ha caratterizzato un montepremi di INR 560K ($ 7,6K) e si è concluso a dicembre 2020.