PlayStation Plus: quando verranno annunciati i titoli di febbraio 2021?

Il mese di gennaio sta per concludersi e i giocatori hanno ancora poco tempo per scaricare Shadow of the Tomb Raider e GreedFall per PlayStation 4 e di Maneater per PlayStation 5, ossia i titoli PlayStation Plus di gennaio 2021. ma quando verranno annunciati quelli appartenenti alla Instant Gaming Collection di febbraio 2021?

I giochi gratuiti di febbraio destinati a tutti gli abbonati al servizio di gaming PlayStation Plus verranno annunciati domani, mercoledì 27 gennaio 2021 (ultimo mercoledì del mese). Come sempre, dovrebbero essere offerti da Sony Interactive Entertainment due titoli PS4 e uno destinato a PS5 (in questo caso sarà Destruction AllStars). Per poter scaricare i nuovi giochi bisognerà attendere martedì 2 febbraio2021 (il primo martedì del mese).