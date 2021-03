Tomb Raider Definitive Surviror Trilogy in arrivo?

Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix, decisamente pezzi grossa dell’industria videoludica, hanno fatto sicuramente un ottimo lavoro con il reboot di una delle serie più amate del settore, Tomb Raider. Negli ultimi anni abbiamo visto la rinascita del brand con una trilogia di un ottimo livello e forse sta per arrivare il momento in cui potremo, ancora una volta, vestire i panni di quella Lara.

Per quanto sia tutto da prendere con le pinze, sul Microsoft Store è recentemente apparsa la copertina, con tanto di pagina completa di informazioni, di Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy. Non è più possibile accedere alla pagina ma, grazie agli utenti di ResetEra, è possibile vederne l’immagine che trovate in calce.

Erano presenti informazioni come supporto al 4K, HDR e l’inclusione di Tomb Raider Defintive Edition, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration e Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition.

Quest’anno la serie festeggia i suoi 25 anni, non sarebbe dunque impossibile (tutt’altro) veder spuntare qualcosa di questo tipo. Cosa ne pensate? Cosa vi aspettate? Vi invitiamo, come accennato sopra, a prendere la notizia con le pinze, vista l’assenza di fonti ufficiali al momento.