Aprile 2021: le uscite del mese su console e PC

Non sarà forse il massimo scrivere (o leggere) un articolo proprio il primo giorno di aprile 2021 ma, noi di GamesVillage, vi assicuriamo che tutto ciò che verrà scritto qui sarà assolutamente veritiero. Per gli scherzi ci sarà tempo dopo, con tutta probabilità. Come ogni mese, la redazione vi ribadisce quelle che saranno le nuove uscite nell’arco di 30 giorni, così da farvi calcoli e piani per acquisti futuri. Dunque, partiamo subito per vedere cosa avrà da offrirci questo mese!

1 aprile: Outriders (Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, PC)

Square Enix e People Can Fly saranno sicuramente pronti a ricevere i tantissimi giocatori che, da quest’oggi, metteranno mani sul nuovo looter-shooter (e non game as a service) con l’umanità che tenta di metter mani su un pianeta alieno per poter sopravvivere. I giocatori dovranno guidare la razza umana con gli Outriders, persone che si sono ritrovate con una serie di poteri dopo una tempesta energetica chiamata Anomalia. Qui la nostra anteprima in attesa della recensione, mentre vi informiamo che abbiamo aperto una sezione speciale nel nostro sito interamente dedicata alla produzione People Can Fly!

6 aprile: Oddworld Soulstorm (PlayStation 5, PlayStation 4, PC)

Prossimo capitolo dopo New ‘n’ Tasty, uscito nel 2014, è Oddoworld Soulstorm, il quale ci permetterà di tornare ad impersonare il magnifico e iconico Abe. Un platform di tutto rispetto è quello che i possessori PS5, PS4 e PC (esclusiva Epic Games) si ritroveranno a partire dal giorno 6.

9 aprile: The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV (Nintendo Switch, PC)

Originariamente pubblicato per PlayStation 4, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV sta per debuttare ancora una volta su altri sistemi. L‘RPG di NIS America vedrà la luce sulla console ibrida nipponica Nintendo Switch e su PC tramite Steam. Aspettatevi una nostra recensione a breve!

15 aprile: Saga Frontier Remastered (PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, iOS, Android)

Esattamente a metà aprile, i giocatori di tutto il mondo vedranno arrivare il ritorno di una delle serie più amate, ormai divenuta cult. SaGa Frontier Remastered è pronta ad arrivare su PlayStation 4, Switch, sistemi mobile e PC per portare ancora una volta un simbolo di qualità del genere JRPG.

22 aprile: MotoGP 21 (Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC)

Gli amanti della velocità in moto e della competizione avranno il piacere di giocare l’ultimo MotoGP in arrivo sulla piazza da parte di Milestone, team di sviluppo di altissimo livello e grande esperienza nel creare titoli del mondo racing che spaziano dall’arcade al simulativo. Date pure un’occhiata al nostro provato.

23 aprile: MLB The Show 21 (Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4)

Questo mese segna il ritorno di uno degli sport più amati degli Stati Uniti d’America. Il baseball sarà lo sport protagonista in MLB The Show 21 della San Diego Studio. La produzione, facente parte del filone di prodotti più ben riuscito, si basa sulla Major League Baseball, dando così la possibilità di trovarvi al suo interno le più grandi squadre e i più famosi campioni.

23 aprile Nier Replicant Ver.1.22474487139 (Xbox One, PlayStation 4, PC)

Finalmente, gli appassionati occidentali della saga Nier, avranno la grande possibilità di giocare ad una versione rimasterizzata del capitolo uscito solo in Giappone. Questo, dice Square Enix, si attesta come prequel di Automata, con il protagonista che parte per salvare sua sorella alla ricerca del tomo parlante. Qui la nostra anteprima!

30 aprile: New Pokémon Snap (Nintendo Switch)

New Pokémon Snap vuole prendere le redini dei (pochi) giochi fotografici attualmente in giro. Decisamente parte con un setting già di per sé molto vantaggioso, visto l’universo in cui è ambientato, ma è lecito aspettarsi anche uno sviluppo degno di nota. Il compito dei giocatori, sarà quello di fotografare tutti i Pocket Monster per riempire il Photodex!

30 aprile: Returnal (PlayStation 5)

Giunti alla fine di aprile 2021, i possessori di PlayStation 5 avranno a che fare con l’attesa esclusiva Sony targata Housemarque, Returnal. Il titolo promette una narrativa di un certo spessore, avvolta da un gameplay che fonde il TPS, roguelike e horror. Come verrà accolto dalla critica e dai fan? Lo vedremo solo alla fine del mese. E, ovviamente, aspettatevi una nostra recensione!