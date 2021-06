Kingdom Come Deliverance: annunciata versione per Nintendo Switch

Storia

Boemia, situata nel cuore dell’Europa, la regione è ricca di cultura, argento e castelli tentacolari. La morte del suo amato sovrano, l’imperatore Carlo IV, ha fatto precipitare il regno in tempi bui. Uno dei figli di Carlo, Venceslao, ha ereditato la corona. A differenza di suo padre, Venceslao è un monarca ingenuo, autoindulgente e senza ambizioni. Il suo fratellastro e re d’Ungheria, Sigismondo la Volpe Rossa, percepisce debolezza in Venceslao. Fingendosi di buona volontà, Sigismondo si reca in Boemia e lo rapisce. Senza re sul trono, Sigismondo è ora libero di saccheggiare la Boemia e impadronirsi delle sue ricchezze.

Tu sei Henry, il figlio di un fabbro. Spinto in una furiosa guerra civile, guardi impotente mentre gli invasori assaltano il tuo villaggio e massacrano i tuoi amici e la tua famiglia. Sfuggendo per un pelo all’attacco brutale, afferri la spada per contrattaccare. Vendica la morte dei tuoi genitori e aiuta a respingere le forze invasori!

Enorme open world realistico : castelli maestosi, vasti campi, il tutto reso con una grafica straordinaria di fascia alta.

: castelli maestosi, vasti campi, il tutto reso con una grafica straordinaria di fascia alta. Storia non lineare : risolvi le missioni in diversi modi, quindi affrontate le conseguenze delle vostre decisioni.

: risolvi le missioni in diversi modi, quindi affrontate le conseguenze delle vostre decisioni. Combattimento impegnativo : Distanza, furtività o corpo a corpo. Scegliete le vostre armi ed eseguite dozzine di combo uniche in battaglie tanto elettrizzanti quanto spietate.

: Distanza, furtività o corpo a corpo. Scegliete le vostre armi ed eseguite dozzine di combo uniche in battaglie tanto elettrizzanti quanto spietate. Sviluppo del personaggio : migliorate le vostre abilità, ottenete nuovi vantaggi, forgiando e potenziando l’equipaggiamento.

: migliorate le vostre abilità, ottenete nuovi vantaggi, forgiando e potenziando l’equipaggiamento. Mondo dinamico : le azioni influenzano le reazioni delle persone intorno a voi. Combattere, rubare, sedurre, minacciare, persuadere o corrompere. Dipende tutto da voi.

: le azioni influenzano le reazioni delle persone intorno a voi. Combattere, rubare, sedurre, minacciare, persuadere o corrompere. Dipende tutto da voi. Accuratezza storica: Incontrate veri personaggi storici e vivite l’aspetto autentico della Boemia medievale.

Kingdom Come Deliverance è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. Una versione per Nintendo Switch è stata annunciata.