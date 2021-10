Call of Duty Vanguard: ecco quando verrà mostrata la modalità Zombie

Call of Duty Vanguard è il nuovo e attesissimo titolo della serie FPS portata avanti da Activision e, per questo capitolo, sviluppata in collaborazione con Sledgehammer Games, la quale sta puntando ad ampliare la campagna in singolo e a darle una certa profondità.

Oltre alla campagna, Call of Duty Vanguard metterà a disposizione dei giocatori diverse modalità, tra cui una specifica modalità che verrà annunciata ufficialmente domani, 14 ottobre 2021 alle ore 17.00 italiane. La notizia dell’annuncio arriva direttamente dal profilo Twitter di Call of Duty, che recita:

Zombie + Dark Aether + Demoni?! Vanguard sta per portarvi una delle vostre modalità preferite, arricchita da un colpo di scena sinistro.



Il commento della pagina ufficiale di Twitter è accompagnato da un brevissimo teaser trailer. Dal messaggio lasciato dagli sviluppatori, quindi, oltre che agli zombie e al Dark Aether, si evince che saranno anche presenti i demoni in questa modalità cooperativa, in cui bisognerà fronteggiare orde su orde di queste creature mostruose. Per saperne di più, vi basterà seguire il reveal che, ricordiamo, si terrà nella giornata di domani, 14 ottobre 2021 alle ore 17.00 nostrane.

Di recente Vanguard si è mostrato anche in uno strepitoso trailer dal taglio cinematico che punta ad evidenziare ciò che rappresenterà la sua campagna. Sledgehammer Games, tra l’altro, durante il recente Comic Con di New York, avrebbe dichiarato di avere tutta l’intenzione di estendere Vanguard con altri due ulteriori capitoli, così da approfondire maggiormente la storia.

Call of Duty Vanguard è in arrivo il 5 novembre 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Qui potrete trovare il trailer completo della modalità campagna, il quale è stato recentemente pubblicato su Youtube. La panoramica del gioco offerta dal PlayStation Store, invece, è la seguente:

Domina su tutti i fronti: combatti nei cieli dell’Oceano Pacifico, lanciati sulla Francia, entra a Stalingrado con la precisione di un cecchino e fatti strada tra i nemici in Nord Africa. Il franchise di Call of Duty è tornato con Vanguard, dove i giocatori si immergeranno in viscerali combatti della Seconda guerra mondiale su una scala globale senza precedenti.