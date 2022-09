Valve ha molti giochi in sviluppo, parla Greg Coomer

Valve, azienda videoludica statunitense, ha spesso deluso i fan per le decisioni prese dall’azienda; una delle quali ( forse la più sentita) è stata quella di eliminare una lunga serie di nuovi giochi importanti, come l’incredibile Half-Life: Alyx. Tuttavia, ad oggi, molti si sono chiesti quale possa essere il futuro dell’azienda con Steam Deck. A rispondere a questo è stato Greg Coomer, product designer di Valve, il quale afferma che la società non abbandonerà lo sviluppo dei videogame ma che anzi è concentrata sullo sviluppo di alcuni di loro. Ecco nello specifico quanto dichiarato:

Valve ha molti giochi in fase di sviluppo e continueremo a rilasciarne.Lo sviluppo del gioco è molto importante per Valve. Non conosco i numeri esatti, ma la percentuale di dipendenti coinvolti nello sviluppo del gioco è alta. Molte persone sono coinvolte.



Coomer si è poi espresso riguardo la questione ” Half- Life” rivelando quanto segue:

Amiamo quel mondo e vogliamo continuare a esplorare l’ universo di Half-Life e Half-Life: Alyx è un segno che Valve ha più da dire su quel mondo

È interessante notare come una precedente fuga di notizie affermava che Valve non aveva Half-Life 3 in sviluppo, ma che, come parte dei suoi sforzi per spingere Steam Deck, l’azienda stesse lavorando a un ibrido FPS/RTS cooperativo chiamato Citadel; questa notizia è stata totalmente dunque smontata dalle più recenti dichiarazioni e dal fatto che alcuni rapporti dell’azienda suggeriscano lo sviluppo di una versione per PlayStation VR2.

Non ci resta che aspettare ulteriori dichiarazioni da parte dell'azienda, restiamo sintonizzati.