Assassin’s Creed Infinity unirà Codename Red e Codename Hexe

Assassin’s Creed Infinity unirà i due mondi (oltre a Codename Jade) che entreranno a far parte dell’universo narrativo di Assassin’s Creed: Codename Red e Codename Hexe.

Codename Red sarà un nuovo capitolo della saga che, a detta degli sviluppatori, rivoluzionerà la concezione “open-world” dei titoli Ubisoft. Sarà ambientato nel Giappone feudale in un contesto “Shinobi fantasy“.

Experience the full Shinobi fantasy in our future open world RPG title set during Feudal Japan: Assassin’s Creed Codename RED. #AssassinsCreed pic.twitter.com/vr15LIvjej

Di Codename Hexe, invece, sappiamo poco o nulla, se non che prenderà una piega alquanto “oscura”.

We work in the dark…

That's all we can say for now about Assassin’s Creed Codename HEXE.#AssassinsCreed pic.twitter.com/01YM9uXtr8

