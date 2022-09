Disney Illusion Island Anteprima: un platform che non vi farà illudere

Le fucine dell’impero Disney non smettono mai di battere i loro ferri, finché sono caldi. Ce ne siamo accorti con la recente uscita dedicata al mondo fantastico dei classici Disney, Dreamlight Valley, di cui abbiamo presentato le nostre prime impressioni in un provato (che potete recuperare qui), in attesa di approfondire con voi il giudizio nella recensione ancor più completa e in arrivo nei prossimi giorni, ma ora c’è di più. Il 9 settembre, nel contesto del D23 Expo, la casa di Topolino ha annunciato parecchie novità gustose in arrivo nei prossimi mesi e, senza esagerare, anni. Il Disney & Marvel Games Showcase ha trasmesso parecchi titoli davvero interessanti, che sono riusciti a colpire la nostra attenzione e suscitare altrettanta curiosità con IP videoludiche di tutto punto. Tra i tanti titoli in arrivo (di cui vi lasciamo a questo link il nostro recap integrale dell’evento) vorremmo dedicare il giusto spazio di approfondimento che un titolo come Disney Illusion Island merita. Si tratta del prossimo platform single-player, di cui è prevista anche la modalità cooperativa, previsto in arrivo nel corso del 2023 in veste di esclusiva su Nintendo Switch. Sviluppato da Dlala Studios, diversi anni fa questo team aveva già per le mani un lavoro simile che però non venne mai annunciato ufficialmente. Doveva trattarsi di un reboot di una delle maggiori IP Disney, sostituito però da altri progetti, fino a Battletoads. Se apparentemente molti elementi del titolo di anni fa di Dlala pare siano rimasti, scopriamo ora in maniera dettagliata nella nostra anteprima dedicata tutti i motivi per cui questa Isola delle Illusioni merita la vostra attenzione!

Disney Illusion Island: la bellezza di un platform che non ci illude

“The bigger the danger, the greater the heroes”. Così recita l’introduzione del trailer di poco più di un minuto, dai toni ironici e dall’atmosfera frizzantina. Una manciata di frame di introduzione al nuovo titolo Disney, ma che saprà catalizzare l’attenzione dei fan dei classici Disney, con il recupero dei tradizionali cartoni animati che hanno popolato le televisioni degli anni Cinquanta e Sessanta, per darvi un’idea in linea di massima, ma per certi aspetti rinfrescata e rinnovata. La nostra missione? Esplorare i meandri di questo misterioso luogo e recuperare tre libri mistici per salvare il mondo dal disastro! Il terrore infatti si sta abbattendo su di esso e solo grazie alle abilità di Mickey & Friends potremo raggiungere con successo il nostro obiettivo. Ognuno con la sua scia colorata lasciata alle spalle mentre si muovono tra un livello e l’altro, vediamo alcuni frame dedicati al gameplay puro, che si rifà al classico stile platform per scoprire man mano i segreti che si celano sull’isola di Monoth. Illusion Island ci presenta sin da subito i principali quattro personaggi di cui potremo prendere il controllo, ossia Topolino, Minnie, Paperino e Pippo. Ognuno saprà personalizzare ciascuna partita con le proprie abilità specifiche, per vivere diverse esperienze ogni volta che cambieremo il nostro amico alla guida del gioco. Potremo dunque scegliere il nostro personaggio e sbloccare abilità speciali tra prodezze ad alta quota, enigmi divertenti da risolvere ed epiche battaglie contro i boss da affrontare. Molte sono le domande a questo punto: chi saranno i nostri antagonisti? Saranno recuperati grandi classici dei fumetti, da Gambadilegno a Amelia ad esempio, secondo i veri crismi di un’operazione nostalgia in grande stile, apprezzata in particolare dai fan di lunga data? Si punterà più su un ampio ventaglio di azioni e opzioni, con attenzione anche allo switching tra un personaggio e l’altro durante la partita stessa, o il gameplay sarà impostato in maniera più tradizionale e meno personalizzata, restituendoci un titolo più simile allo stile di Cuphead?

Alla scoperta dell’isola di Monoth, anche in compagnia

Per il momento, queste prime domande rimangono senza risposta, ma alcuni tratti salienti ed evidenti sono già sotto i nostri occhi. Per svelare i misteri di Disney Illusion Island dobbiamo davvero dare fondo a tutte le nostre abilità fisiche. Tra corse, nuotate, oscillazioni e salti avremo l’opportunità di esplorare questa isola che si prospetta essere meravigliosa, oltre a nascondere segreti importanti e ricchi biomi. Quanto sarà ampia la varietà di NPC e le eventuali quest secondarie che potranno assegnarci? Non è dato saperlo, ma non ipotizziamo che il gameplay si possa basare su scelte di questo tipo. Inoltre, abbiamo potuto già osservare qualche personaggio secondario nelle scene del trailer, e ci sono sembrati davvero simpatici e promettenti di risate e buonumore. Ci siamo anche domandati quali saranno le eventuali opzioni dialogiche nel corso del gioco e quanto eventualmente potranno incidere sull’avanzamento della storia. Ci sembra però che Disney Illusion Island presenti una struttura abbastanza lineare e tendente al purismo del genere platform, puntando più all’azione stessa e all’eventuale complessità dei livelli e delle meccaniche per risolvere enigmi e per fare progressi. Non manca nemmeno un’altra importante incognita che rimane chiaramente a giudizio sospeso: la modalità cooperativa fino a 4 giocatori. Questa possibilità che ci permette di collaborare con gli altri personaggi, guidati dai nostri amici e che ci consente di realizzare combo e mettere in atto abilità uniche quanto sarà davvero efficace ai fini del gioco? Potrà permetterci di accedere a eventuali contenuti esclusivi e vantaggi tangibili per via della cooperazione?

Disney Illusion Island e il tentativo dell’operazione nostalgia

Dopo queste numerose domande che ci rimangono nella mente, giungiamo a questo punto alla parte più artistica e grafica di Disney Illusion Island, dove abbiamo potuto finora mettere gli occhi su qualcosa che assomiglia decisamente a un autentico cartone animato di Topolino. Possiamo infatti vivere un’avventura Mickey & Friends nuova di zecca, realizzata secondo un’animazione disegnata a mano, oltre che una partitura originale orchestrata e il coinvolgimento dei doppiatori originali dei personaggi coinvolti. Un’attenzione dunque al dettaglio che non può sfuggire. Ricordiamo infatti che, avendo sulle spalle parecchi decenni all’attivo nel mondo dell’entertainment, questi personaggi cartooneschi hanno necessariamente vissuto operazioni di redesign e di modifiche dei doppiatori nel corso del tempo, quindi il riferimento specifico a un’epoca d’antan, con qualche evidentemente necessario tocco artistico contemporaneo, si configura come una scelta ben precisa nella comunicazione del brand. Recuperare i personaggi dall’aspetto estetico ormai facente parte di un’epoca abbastanza lontana dalla nostra rimane una scelta che ci ha parecchio incuriosito e interessato, motivo per cui ci chiediamo se ci saranno altre eventuali chicche per amatori ed esperti, citazioni d’epoca e altri contenuti che potranno cogliere solo i fan del franchise, o se, qualora fossero presenti, potrebbero venire colti anche da coloro meno avvezzi e appassionati al mondo Disney.

Piattaforme: Nintendo Switch

Sviluppatore: Dlala Studios

Publisher: Disney Interactive

Data d’uscita: 2023

Per atterrare finalmente sull’isola di Disney Illusion Island, l’attesa è ancora piuttosto lunga, L’appuntamento è infatti fissato al momento per il 2023, anno in cui potremo finalmente scoprire cosa ci riserverà il viaggio di Topolino e soci nell’isola dell’illusione, che ricordiamo essere un’esperienza concepita in esclusiva su Nintendo Switch. Una scelta, quest’ultima, che ci spinge a credere che non si tratti di un titolo né particolarmente complesso, né dalla longevità importante. Si ritorna dunque, forse, alla semplicità dei precedenti titoli della casa Disney dedicata proprio al suo simbolo, Topolino, e ai suoi amici più stretti, senza però dimenticare il gusto per l’estetica e l’attenzione alle scelte artistiche. Se volete, potete già aggiungere questa nuova IP alla vostra lista dei desideri sul Nintendo eShop, in attesa di immergervi in un mondo di illusioni e misteri, oltre che promettente parecchia ironia e tone-of-voice fresco e frizzante. In perfetto stile Mickey & Friends.