Hearthstone L’Avanzata del Re dei Lich Recensione: un’espansione FREDDISSIMA

L’Avanzata del Re dei Lich è l’ultima espansione di Hearthstone di cui mi sarei aspettato di scrivere una recensione. Intendiamoci: è ovvio che il Re dei Lich abbia sempre esercitato, sia in World of Warcraft che in Hearthstone, un fascino bello e dannato che l’ha reso tra i più amati personaggi del mondo Warcraftiano. Ma in termini “cartacei”, l’ultima volta che lo si è visto su Hearthstone aveva stravolto così tanto il meta, caratterizzandolo con il suo vento gelido e le sue ondate di morti e non morti, che scegliere di categorizzare un’intera espansione su di lui e sulle nuove meccaniche cucite sulla sua lore è stato, quantomeno, rischioso. In un meta tendente, in tempi recenti, allo sbilanciamento verso l’aggro, però, forse è un bene che il sovrano della morte sia tornato a far regnare i suoi ghiacciai control nella taverna; magari chissà: un lungo inverno che raffreddi i bollenti spiriti dei giocatori è proprio quello che ci voleva in Hearthstone. In attesa di scoprirlo a espansione pubblicata e consolidata, vi propongo la mia recensione di L’Avanzata del Re dei Lich, prodotta grazie alla prova di theorycrafting di cui sono stato reso partecipe da Blizzard nel corso della scorsa settimana.

L’Avanzata del Re dei Lich: arriva la nuova classe Cavaliere della Morte

L’Avanzata del Re dei Lich è un’”espansione” nel vero senso della parola. In questa release pre-Natalizia sono contenuti così tanti aggiornamenti, patch, novità, carte, una nuova entusiasmante classe e pregevoli ritorni dal passato da far girare la testa a chiunque. Andiamo con ordine, per tenere a mente tutto ciò che è necessario sapere su L’Avanzata del Re dei Lich!

NB: Anche se avremmo voluto non andassero mai via (non è del tutto vero), ricordiamo che le carte reintrodotte nel pool utilizzabile in ladder, per festeggiare l’annuncio della nuova espansione, appartenenti alla vetusta espansione Cavalieri del Trono di Ghiaccio sono state utilizzabili gratuitamente da tutti i giocatori per un po’, ma la loro disponibilità terminerà con il rilascio dell’Avanzata del Re dei Lich: il 6 dicembre 2022.

Non crucciatevi però: il loro addio è controbilanciato dal sonoro benvenuto alla nuova classe Cavaliere della Morte, che non vi farà rimpiangere nessuna delle vecchie carte di Trono di Ghiaccio. Fra l’altro, alcuni effetti particolarmente amati/odiati sono stati traslati sulle carte di classe del Cavaliere della Morte, facendo sì che la rimozione di Trono di Ghiaccio altro non sia che una precauzione, per evitare che in un mazzo Cavaliere della Morte possano esserci effetti condivisi da più di due carte contemporaneamente. La vera particolarità della nuova classe, però, risiede nella triplice tipologia delle carte che il Re può utilizzare: lui soltanto è in grado di brandire i poteri del Sangue, del Gelo e dell’Empietà, sotto-tipologie di ogni carta dio classe del Cavaliere che hanno addirittura dei “gradi”. Ci sono, quindi, carte della nuova classe senza alcuna sotto tipologia, altre con 1, 2 o 3 rune di “Sangue”, 1, 2 o 3 rune di “Gelo” o sempre da 1 a 3 rune di “Empietà”.

Ogni sotto tipologia identifica una serie di meccaniche peculiari, che inoltre “bloccano” il mazzo e rendono impossibile combinare oltre un certo livello le carte con rune diverse. Se scelgo, per esempio, di inserire carte con 2 rune di Sangue, nello stesso mazzo non potrò mettere carte con 2 rune di “Gelo”, ma solo carte con 1 runa di Gelo o Empietà. Per ora non c’è modo di sapere con certezza se le combinazioni siano state bilanciate alla perfezione, dato che il meta non è ancora nemmeno partito. Ma ben presto i nodi, eventuali, verranno al pettine. Noi, per il momento, non abbiamo notato particolari combo rompi-gioco, riscontrando unicamente un power level alquanto elevato per tutte e tre le tipologie di runa. Forse addirittura troppo elevato. A seconda della scelta compiuta in deck building il Cavaliere della Morte può diventare totalmente aggro o totalmente control, con pure tutte le sfumature nel mezzo. Il che significa che, più che una singola classe, è come un trio di classi distinte riunita in una sola, come minimo. Montatori professionisti e giocatori incalliti avranno dunque il loro bel da fare per scoprire, testare, giocare ogni combinazione prima di scoprire come si assesterà il meta. E sono quasi sicuro che questo “assestamento” non sarà permanente per un bel po’ di tempo. In fondo, le combinazioni sono così tante!

Passione Rune

Citando il sito ufficiale di Blizzard, scopriamo le caratteristiche di ogni runa:



“La Runa del Sangue è la più coriacea. Le carte del Sangue tendono a proporre effetti di controllo sul tabellone, servitori grossi e carte in grado di manipolare la Salute.

La Runa del Gelo prevede un forte potenziale di danni istantanei. Le carte del Gelo tendono a fare molta sinergia con Magie, danni diretti, pescare carte, manipolazione del Mana ed effetti di congelamento.

La Runa dell’Empietà ha il maggior controllo sugli eserciti dei Non Morti. Le carte dell’Empietà sono ottime per evocare servitori Non Morti, sciami di servitori, nonché generare e consumare Cadaveri.”

All’uscita de L’Avanzata del Re dei Lich, Blizzard ha predisposto un set separato ed esclusivo del Cavaliere della Morte, ottenibile una volta sola e pensato per rimettere al passo con le altre classi i Cavalieri della Morte. Il percorso, un’avventura classica come se ne sono viste molte in Hearthstone, è chiamato Percorso di Arthas. Consiste in 26 carte distinte (49 totali) del Cavaliere della Morte, pensate per essere integrate con il set Principale del Cavaliere della Morte. Nota a margine: l’intero Percorso di Arthas è incluso nel Mega Pacchetto di Preacquisto de L’Avanzata del Re dei Lich. Una volta uscita l’espansione, però, il Percorso di Arthas sarà reso disponibile come acquisto separato sia in versione normale (2.000 oro o 1.500 Pietre Runiche) che Dorata (valuta reale o 7.000 Pietre Runiche). Le carte del Percorso di Arthas non possono essere ottenute dalle buste, ma solo essere acquistate come parte del Mega Pacchetto di Preacquisto, o come acquisto singolo, o create a parte con polveri arcane. Va da sè che per ottenere il massimo dalla classe ci sia parecchio lavoro che attende i futuri utilizzatori della classe. Ma come scoprirete nel paragrafo dedicato al nostro Theorycrafting in anteprima, direi che ne varrà assolutamente la pena.

Tutte le altre novità dell’espansione di Hearthstone L’Avanzata del Re dei Lich

Per accompagnare il re dei non morti, servivano dei non morti, giusto? Così, Blizzard ha permanentemente cambiato la tipologia di alcuni servitori già esistenti (aggiungendone anche di nuovi ovviamente) introducendo una doppia dicitura. Quello che prima era solo un “drago”, per esempio, se la carta lo consente (tematicamente o ludicamente) può essere diventato un “drago non morto”. Questo cambiamento è importantissimo, perchè ci sono molte carte del Cavaliere della Morte e non solo che citano “non morti” e “cadaveri”, ovvero carte “non morto” che sono accidentalmente… morte. Ma per essere davvero non morti, c’era bisogno di una nuova, o meglio rinnovata, abilità: rinascita. Le carte con rinascita, che d’ora in avanti potremo trovare anche in future espansioni, una volta cadute in battaglia tornano per una volta in vita con 1 salute. Fa il paio con rinascita un’altra nuova, stavolta nuova nuova, abilità introdotta con l’espansione: Sete di Mana. Le carte con Sete di Mana diventano più forti una volta raggiunta una certa quantità di Mana. Non dovete consumare quel Mana per potenziare le carte, devi solo raggiungere la soglia. “Sete di mana 8” significa che una volta accumulati 8 mana in totale, tra i turni (1+2+3+4, quindi al quarto turno) la carta ottiene il potenziamento scritto sotto “sete di mana”. Semplice, ma efficace. Rivoluzionario? Assolutamente no.

Se siete collezionisti, però, ho per voi un vero cambiamento epocale, l’introduzione di nuove rarità per le carte di Hearthstone del futuro: arrivano le carte Pregiate! Le carte pregiate sono decorate con un’illustrazione unica che rispecchia il tema dell’espansione. Per esempio, in l’Avanzata del Re dei Lich sono in bianco e nero, con un bordo duro e congelato. Blizzard ci tiene a far sapere che, in futuro, la tipologia di artwork e di bordo delle carte pregiate (quelle nuove, non cambiano anche quelle vecchie ovviamente) cambierà di continuo per rispecchiare l’anima dell’espansione in cui saranno pubblicate. Belle sono belle, certo. Ma il fatto che non siano craftabili, ma solo acquistabili, apre le porte a scenari “apocalittici” di lamentele generalizzate su pay to obtain e altre facezie. Per quanto mi riguarda, finchè gli elementi “solo a pagamento” sono estetici e non ludici, sono a posto.

Un po’ di Theorycrafting in anteprima: nuove entusiasmanti liste!

Concludo questa lunga analisi su questa entusiasmante espansione, perché lo è eccome, di Hearthstone con tutte le liste che ho creato con fatica nel corso della sessione di Theorycrafting in anteprima alla quale Blizzard mi ha invitato. In totale ci sono sette deck: quattrp dedicati a classi potenziate, a mio avviso, dall’espansione, e tre dedicati al Cavaliere della Morte.

SACERDOTE CONTROL

-Classe: Sacerdote

-Formato: Standard

-Anno dell’Idra

# 2x (0) Preghiera Disperata

# 2x (1) Dono dei Naaru

# 2x (1) Frammento del Naaru

# 2x (1) La Luce Brucia!

# 1x (2) Astalor Giurasangue

# 2x (2) Condanna (Gr. 1)

# 2x (2) Mangiamente

# 2x (2) Vivere nell’Ombra

# 2x (3) Amuleto dell’Imperituro

# 2x (3) Cattedrale dell’Espiazione

# 1x (3) Principe Renathal

# 2x (3) Visir Nerubiana

# 2x (4) Invocatore d’Ossa

# 2x (4) Spargipiaga

# 1x (4) Xyrella

# 1x (5) Gran Cultista Basaleph

# 2x (5) Guida Spirituale

# 2x (5) Parola d’Ombra: Non Morte

# 2x (6) Discepola Imperitura

# 1x (6) Sylvanas l’Accusata

# 1x (7) Behemoth Acquanera

# 1x (8) Gorgo

# 2x (8) Luogotenente Abominevole

# 1x (8) Xyrella la Devota

Per utilizzare questo mazzo, copia il seguente link negli appunti del tuo dispositivo e crea un nuovo mazzo in Hearthstone.

AAECAa0GCNTtA+iLBKG2BKi2BJfvBKTvBPmWBeKkBRCZ6wOe6wOH9wOMgQStigSFowSIowSKowTkpAT52wSGgwWlkQXukQX4lgWimQWUxAUA

MAGO AGGRO FACE

-Classe: Mago

-Formato: Standard

-Anno dell’Idra

# 2x (0) Turbinio (Gr. 1)

# 2x (1) Dardo Arcano

# 2x (1) Dragone Arcano

# 2x (1) Prima Fiammata

# 2x (2) Alibi Solido

# 2x (2) Apprendista del Magistro

# 2x (2) Globo Runico

# 2x (2) Risucchio del Mana

# 2x (3) Barriera di Ghiaccio

# 2x (3) Fendiarco

# 2x (3) Intelletto Arcano

# 2x (4) Multincantatrice

# 2x (4) Offerta Scottante

# 2x (5) Acqua Sorgiva Rinfrescante

# 1x (5) Aegwynn la Guardiana

# 1x (5) Vexallus

Per utilizzare questo mazzo, copia il seguente link negli appunti del tuo dispositivo e crea un nuovo mazzo in Hearthstone.

AAECAf0EAovnA6aTBQ7U6gPQ7APR7AOn9wOu9wOogQSKjQT8ngTonwTK3gTFkwXKkwWrmAWCogUA

QUEST HUNTER 2.0

-Classe: Cacciatore

-Formato: Standard

-Anno dell’Idra

# 2x (1) Colpo Rimbalzante

# 1x (1) Difendere il Distreto

# 2x (1) Ferimento della Preda

# 2x (1) Reti Uncinate

# 2x (1) Tiro Arcano

# 2x (1) Tracciamento

# 2x (2) Bracconiera dello Spirito

# 2x (2) Faretra Arcana

# 2x (2) Freccia Evocata

# 2x (2) Lungopasso di Lunargenta

# 1x (2) Raj Naz’jan

# 2x (2) Tiro Rapido

# 2x (2) Ululato Furioso

# 2x (3) Carica del Cervo

# 1x (3) Halduron Alachiara

# 1x (3) Principe Renathal

# 2x (3) Spiriti Selvaggi

# 2x (3) Tiro del Guscio

# 2x (3) Tiro Mirato

# 2x (4) Colpo Mirato

# 2x (4) Portale di Cantoeterno

# 1x (5) Ara’lon

# 1x (5) Barak Sventrakodo

Per utilizzare questo mazzo, copia il seguente link negli appunti del tuo dispositivo e crea un nuovo mazzo in Hearthstone.

AAECAR8G5e8D/fgDhskE0+QEl+8EsJIFEdvtA/f4A6mfBKqfBLugBL+sBJ2wBMHTBIzUBMzkBNDkBNTkBKeQBY2SBZqSBaqSBamTBQA=

CACCIATORE DI DEMONI SENZA MINION

-Classe: Cacciatore di Demoni

-Formato: Standard§

-Anno dell’Idra

# 2x (1) Energia Vile

# 2x (1) Furia (Gr. 1)

# 2x (1) Lama della Prigionia

# 2x (1) Sigillo dell’Alacrità

# 2x (2) Assalto del Caos

# 2x (2) Attacco Multiplo

# 2x (2) Marchio dello Scherno

# 2x (2) Vilraffica

# 2x (2) Vista Spettrale

# 1x (3) Dama S’theno

# 1x (3) Lame da Guerra Aldrachi

# 2x (3) Predazione

# 2x (4) Brigata di Vil’dorei

# 1x (4) Falce del Mangianime

# 2x (5) Patto con un Diavolo

# 1x (6) Kurtrus il Lacerademoni

# 1x (7) Xhilag dell’Abisso

# 1x (8) Jace Tessiombra

Per utilizzare questo mazzo, copia il seguente link negli appunti del tuo dispositivo e crea un nuovo mazzo in Hearthstone.

AAECAea5AwaN9wOHiwSDnwT7vwT+vwSVkgUMwvEDifcDivcDhI0Etp8EtKAEjrAEmLoEhpIFiZIFi5IFkJIFAA==

Tre idee esagerate per i Cavalieri della Morte

CAVALIERE PUROSANGUE

-Classe: Cavaliere della Morte

-Formato: Standard

-Anno dell’Idra

# 2x (1) Assalto al Cuore

# 2x (1) Salma Tossic

# 2x (1) Trasportatore di Corpi

# 1x (2) Astalor Giurasangue

# 2x (2) Ematurga

# 2x (2) Sangue Vampirico

# 2x (3) Asfissia

# 2x (3) Barone Gelcaduto

# 1x (3) Brann Barbabronzea

# 2x (3) Frangianime

# 1x (3) Principe Renathal

# 2x (3) Scorpide Velenoso

# 2x (4) Assalto Mortale

# 2x (4) Insegnante di Recupero

# 1x (4) Stella Marina Asfissiante

# 2x (5) Ebollizione del Sangue

# 2x (5) Esplosione Cadaverica

# 2x (6) Mangiagnomi

# 1x (6) Sylvanas l’Accusata

# 1x (6) Teotar, il Duca Folle

# 1x (7) Alexandros Mograine

# 1x (7) Mutanus il Divoratore

# 1x (7) Pezzacarne

# 2x (8) Rubanime

# 1x (10) Sire Denathrius

Per utilizzare questo mazzo, copia il seguente link negli appunti del tuo dispositivo e crea un nuovo mazzo in Hearthstone.

AAECAfHhBAqm7wONtQTp0ASY1AS42QSJ5gSX7wSk7wSE9gTipAUPlugDlrcE6uME9OME/OME/eMEieQElOQEseYEj+0Eh/YEsvcEs/cEtvoEq4AFAA==

CAVALIERE EMPIO

-Classe: Cavaliere della Morte

-Formato: Standard

-Anno dell’Idra

# 2x (1) Grano Appestato

# 2x (1) Trafficante d’Aria

# 2x (1) Trasportatore di Corpi

# 1x (2) Astalor Giurasangue

# 2x (2) Becchina Necrotica

# 2x (2) Lanciaossa

# 2x (2) Negromante da Battaglia

# 2x (3) Barone Gelcaduto

# 2x (3) Turno di Notte

# 2x (4) Forza della Tomba

# 2x (4) Guardiani della Tomba

# 2x (4) Insegnante di Recupero

# 2x (5) Armata dei Morti

# 1x (8) Sire Ossamorte

# 1x (9) Flagello

# 2x (10) Gigante Ricucito

# 1x (10) Sire Denathrius

Per utilizzare questo mazzo, copia il seguente link negli appunti del tuo dispositivo e crea un nuovo mazzo in Hearthstone.

AAECAfHhBATp0AT47ATa8QTipAUNlrcE/+MEkOQEkeQE0/EE1fEE2/EEgfYEhfYEh/YEsvcEmIEFkpMFAA==

CAVALIERE CONGELATO

-Classe: Cavaliere della Morte

-Formato: Standard

-Anno dell’Idra

# 2x (0) Corno Invernale

# 2x (1) Rompigelo degli Ymirjar

# 2x (1) Tocco Ghiacciato

# 2x (2) Aralda dell’Inverno

# 2x (2) Assalto del Gelo

# 2x (2) Sbrinamento

# 1x (2) Thalnos

# 2x (3) Avanzata Glaciale

# 1x (3) Brann Barbabronzea

# 2x (3) Folata Gelida

# 1x (4) Dama Soffiamorte

# 2x (4) Insegnante di Recupero

# 2x (4) Inverno Spietato

# 2x (4) Scopa di Strada

# 1x (4) Spargipiaga

# 1x (6) Sovrintendente Frigidara

# 2x (7) Furia del Dragone del Gelo

# 1x (7) Mutanus il Divoratore

Per utilizzare questo mazzo, copia il seguente link negli appunti del tuo dispositivo e crea un nuovo mazzo in Hearthstone.

AAECAfHhBAam7wOXoASY1ATE9gT4lgXMpQUMlrcE7eME9eME/uMEguQEk+QE0e0Eru8EjvEEiPYEtIAFtYAFAA==

Come avrete notato, alla neo nata classe ho dedicato tre mazzi agli estremi delle rune: cioè, ciascuno con tre rune di ogni tipo a caratterizzare il gameplay di ogni deck. Un ultimo consiglio ricorrente nelle recensioni di Hearthstone qui pubblicate: aspettate a craftare le carte più costose. Specialmente ora che l’espansione è così vibrante, varia e ricca di carte, nuove abilità e differenze dal passato, non è cosa buona sprecare preziose polveri in scommesse. Meglio attendere, valutare i consigli dei professionisti, e poi investire in polveri! Sperando di avervi solleticato la fantasia, non vedo l’ora di addentrarmi nei meandri ghiacciati dell’espansione e del meta che ne deriverà. Si prospettano tempi mutevoli, stravolgimenti quotidiani e liste variegate e fantasiose per parecchio tempo a partire dalla release dell’espansione. Da giocatore fedele a Hearthstone, non potrei che esserne galvanizzato, no?