Se ne vociferava da tempo, e oggi ai The Game Awards 2022 è stato annunciato il nuovo gioco con protagonista il marsupiale più famoso: Crash Team Rumble, questo il nome, è un gioco multiplayer online 4v4 a squadre che vedrà il protagonista Crash e i suoi amici sfidarsi in aree selvagge e bizzarre. Arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/Snel 2023.