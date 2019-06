Gears 5: The Coalition svela la copertina ufficiale

The Coalition, tramite il forum ufficiale, ha svelato la copertina dell’attesissimo Gears 5. Questo quinto capitolo della serie Gears of War sarà un sequel diretto del quarto e ci vedrà indossare i panni di Kait Diaz. Lo studio di sviluppo ha deciso di cambiare il nome del gioco e di utilizzare semplicemente Gears 5, levando il suffisso of war, perché nell’uso comune gli appassionati della saga lo chiamano semplicemente Gears.

Gears 5: sarà presente all’E3 2019

Microsoft ha annunciato che Gears 5 sarà presente all’E3 2019, il gioco verrà mostrato durante la conferenza Xbox di domenica 9 giugno che avrà inizio a partire dalle ore 22 italiane. Oltre a vedere nuove scene di gameplay ci aspettiamo anche che venga finalmente rivelata una data di uscita, alcuni leak (che ultimamente si sono spesso rivelati essere esatti) lo danno in arrivo su Xbox One e PC per il 10 di settembre.

Ricordatevi di visitare la nostra sezione Games.