Mortal Kombat 11: la nuova patch rimuove la censura dalla brutality di Kabal

Mortal Kombat ha sempre mostrato immagini violente, ma a volte il suo sviluppatore, NetherRealm Studios, ha fatto delle eccezioni. Strano a dirsi in Mortal Kombat 11, lo sviluppatore ha censurato una mossa che presenta un effetto comico, per la precisione la brutality di Kabal mostra il personaggio che rivela il suo vero volto e fondamentalmente spaventa l’altro combattente fino alla morte. Originariamente, il volto rivelato era censurato da una serie di pixel distorti, ma NetherRealm ha deciso di rimuovere la censura con l’ultima patch.

Mortal Kombat 11: la nuova patch rende il gioco più equilibrato

La rimozione della censura è solo una delle numerose modifiche introdotte nel gioco con l’ultima patch.La patch è stata pensata per bilanciare i combattenti, specialmente per le modalità più giocata, ovvero l’online. Sono state apportate delle modifiche alle modalità Torri del tempo e Krypta, e introdotte alcune nuove brutality, ma non sono state svelate da NetherRealm che vuole che i giocatori le scoprano da soli.

.Mortal Kombat 11 è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Switch.