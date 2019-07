Gears 5: Fergusson afferma di non aver censurato il fumo

Gears 5, come vi abbiamo riferito nella giornata di ieri, non vedrà la presenza del fumo nel gioco al contrario di altri capitoli della serie. La notizia originale (non più reperibile in rete) affermava che The Coalition stava rimuovendo il fumo dal gioco dopo che era stata contattata dall’organizzazione di controllo del tabacco Truth Initiative. La verità, secondo il boss di The Coalition Rod Fergusson, è che non c’è mai stata la presenza del fumo nel suo gioco.

Gears 5: quando si scatena una polemica nella rete è difficile fermarla

Il messaggio di Fergusson è diretto: “Sono sempre stato anti-fumo e ho spinto per non averlo in Gears dal primo giorno”. Il fumo a volte è stato mostrato nei primi Gears, prima che Fergusson diventasse il capo del progetto, ma da allora ha preso una posizione ferma. “Non voglio contribuire alla diffusione del fumo”, chiarisce, aggiungendo che il gioco non dovrebbe contenere qualcosa che crea dipendenza e può uccidere.

Fergusson fa riferimento al modo in cui il fumo e il cancro ai polmoni hanno influenzato la sua vita, dopo aver perso degli amici perché colpiti da cancro ai polmoni. Inoltre ha fatto notare che suo padre era un fumatore e morì quando Fergusson aveva solo quattro anni.

Alla fine, la sostanza delle osservazioni di Fergusson rimane che qualsiasi segnalazione riguardante Gears 5 “censurato” non è corretta. Non c’è fumo nel gioco, non c’è mai stato, e quindi il fumo non è stato censurato o rimosso.

Sfortunatamente su internet e specialmente nel settore dei videogiochi, una volta che è iniziata una polemica è difficile far tornare tutto sotto controllo. Fergusson continua a ricevere messaggi dove viene accusato di censura. Fortunatamente ci sono anche dei messaggi di sostegno della comunità di Gears of War, nei quali i fan della serie condividono le proprie esperienze sulla perdita dei loro cari a causa delle conseguenze del fumo.

Gears 5 rilascia il 10 settembre su PC e Xbox One.