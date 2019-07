Marvel’s Avengers: la Collector’s Edition conterrà una statua di Captain America

In queste ore si sta tenendo il Comic-Con 2019 a San Diego, uno degli eventi più attesi da tutti gli appassionati di film, serie TV, fumetti e, ovviamente, videogiochi grazie ai numerosi panel tenuti dalle più importanti major delle varie industrie che hanno modo di presentare le novità future dei propri prodotti. Una delle tante novità riguarda Marvel’s Avengers di Square Enix.

Marvel’s Avengers: un primo sguardo alla statua di Cap

Dopo aver svelato il periodo di pubblicazione del primo gameplay ufficiale, il panel di Marvel Games ha svelato anche alcune novità riguardo alla Collector’s Edition del titolo dedicato ai Vendicatori. Oltre ad aver effettivamente confermato la presenza di un’edizione per collezionisti, Marvel ha anche svelato che tra i suoi contenuti sarà presente anche una statua commemorativa dedicata al personaggio di Captain America (già intravista nel trailer di annuncio), visibile nel tweet in calce. Al momento non si sa se tale edizione arriverà anche in Europa, né tantomeno le misure esatte della statua che è stata creata dall’azienda specializzata Gentle Giant. Il titolo di Square Enix sarà disponibile dal 15 maggio 2020.

