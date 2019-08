Darksiders Genesis Provato dalla gamescom 2019

Darksiders Genesis Provato | Prima del fallimento di THQ, uno dei brand di maggior successo dell’azienda fu sicuramente Darksiders, il quale, proponendo un immaginario accattivante e stilisticamente delizioso e offrendo un gameplay vario e stratificato, riuscì ad imporsi facilmente sul mercato, divenendo una delle produzioni predilette da milioni di player. Lo spettro del collasso dell’azienda americana purtroppo non risparmiò nemmeno “I Cavalieri dell’Apocalisse”, i quali furono concessi al miglior offerente pur di salvare le finanze della società. Grazie alla rinascita di THQ Nordic, anche il franchise – precedentemente acquistato da Nordic Games, riuscì a sopravvivere, arrivando soltanto qualche mese fa con un terzo capitolo, incentrato questa volta sulla bella Furia. Malgrado qualche evidente incertezza, Darksiders 3 si rivelò comunque un progetto di spessore, in grado – a nostro modo di vedere – di rivoluzionare il franchise lasciando, però, graniticamente intatta l’anima del brand. Soltanto qualche mese dopo, fu annunciato Darksiders Genesis, spin off dedicato alle origini dei Cavalieri e basato sul trascorso di Guerra e Conflitto, l’ultimo potente guerriero del quartetto. Grazie alla fiera tedesca, siamo riusciti a provare approfonditamente il prodotto, il quale è riuscito sinceramente a stupirci, celando un potenziale latente sorprendente.

Il duo che non ti aspetti.

Darksiders Genesis: un’inaspettata sorpresa

È inutile girarci intorno: Darksiders Genesis – a seguito dell’annuncio – non venne accolto particolarmente positivamente: difatti molti fedeli follower del brand rimasero delusi dalla svolta isometrica del prodotto, e in molti pensarono che si potesse trattare di un titolo di serie b poco convincente. Pad alla mano, però, abbiamo trovato una produzione completamente differente da come ce la immaginavamo, capace di proporre in un sol colpo non soltanto il feedback classico dei giochi della saga, ma addirittura due personaggi completamente differenti come Guerra e Conflitto, dimostrando una voglia di stupire particolarmente pronunciata. I due fratelli, difatti, saranno caratterizzati da stili di combattimento dissimili, da abilità uniche e da poteri peculiari, offrendo in questo modo all’utente due approcci combattivi unici.

Guerra e Conflitto

Il tenebroso Conflitto, infatti, apparirà rapido, sgusciante e specializzato nel combattimento a distanza, fomentatale per decimare i nemici più deboli prima di gettarsi a capofitto contro gli imponenti demoni. Grazie alle proprie fidate pistole, egli avrà la capacità di attaccare pesantemente anche a se lontano dai contendenti, risultando pertanto una risorsa strategica imprescindibile. Guerra, invece, sarà il Tank del duo, risultando enormemente potente, particolarmente resistente e ideato per fronteggiare nemici dannatamente più massicci di noi. Entrambi avranno a disposizione attacchi pesanti, leggeri e ad area unici, celando anche ben tre abilità peculiari ciascuno: durante la nostra prova abbiamo potuto testarne soltanto quattro delle sei disponibili, e ognuna di esse ci è parsa efficace ed intelligente. L’imperscrutabile Strife, infatti, poteva sia creare una copia di se stesso – raddoppiando così i danni inferti – che lasciare delle mine esplosive dal tasso offensivo pronunciato; War, invece, aveva l’opportunità tanto di scagliarsi con la propria spada contro gli avversari che far spuntare delle lame dal terreno per eliminare ad area un corposo numero di avversari (i più ferrati sulla saga sapranno del potere di cui stiamo parlando).

Insomma, già da queste piccole avvisaglie possiamo intravedere l’enorme versatilità dello stile di combattimento eseguibile con i due character, capaci davvero di garantire divertimento e stratificazione ad ogni scontro. Se a ciò poi aggiungiamo che entrambi posseggono una propria forma Caotica, allora appare chiaro che – pur trattandosi di uno spin off – il team di sviluppo non si è di certo tirato indietro nel proporre una formula di gioco innovativa sotto molteplici aspetti. Anche il level design ci è apparso ispirato: così come nei predecessori, anche in Darksiders Genesis dovremo sfruttare l’ambiente per scovare passaggi segreti e forzieri nascosti, tirare leve per aprire sentieri segreti e studiare accuratamente l’ambiente di gioco per non lasciarsi alle spalle nessun collezionabile. Quello che infatti emerge in maniera evidente è che i developer abbiano sì voluto tentare un approccio differente al classico modus operandi del franchise – anche a causa delle esigue dimensioni dello studio, di appena quaranta persone – ma rimanendo saldamente ancorati agli stilemi classici della serie, implementando tutte quelle caratteristiche care ai fan.

Tecnicamente, Darksiders Genesis non regalerà di certo scenari da sloga mascella, ma il risultato è più che convincente: i dialoghi dei character saranno rappresentati graficamente mediante degli splendidi bozzetti dei personaggi, mentre le cutscene scorreranno fluidamente in stile “fumettoso”, regalando una sinfonia di diapositive suggestive.

In conclusione, Darksiders Genesis potrebbe rivelarsi il successo che nessuno poteva prevedere: malgrado la rinnovata telecamera isometrica – la quale potrebbe erroneamente lasciar presagire una minor cura nei confronti del prodotto – non esiste un aspetto che non convince del titolo, il quale è stata in grado di offrirci un mix di sensazioni davvero elettrizzanti. Il combat system, infatti, è risultato convincetene, variegato e dinamico, la diversificazione dei personaggi più che sensibile e il feedback generale del prodotto assolutamente rassicurante. Il ritorno dell’apocalisse è vicina, e noi non vediamo l’ora di brandire le nostre fidate armi per debellare l’incessante minaccia dei demoni.