Alliance perde la squadra di Dota 2

Con un comunicato arrivato a sorpresa, Jonathan “Loda” Berg ha annunciato che Micke, Insania, Boxi, Taiga e Qojqva lasceranno Alliance per unirsi a un’altra organizzazione per la prossima stagione del DPC. Negli ultimi due anni la squadra era cresciuta notevolmente e aveva ottenuto risultati di rilievo, riuscendo addirittura a qualificarsi al per il TI9.

Loda ha annunciato che i giocatori di Alliance hanno deciso di cambiare organizzazione.

Così ha parlato il coach di Alliance Loda:

Oggi è un giorno triste per Alliance, perché ci stiamo separando con una squadra che amiamo. Tutto il duro lavoro, lunghe notti, momenti felici, ma anche sconfitte devastanti. Ma siamo anche felici e orgogliosi di aver attraversato questo viaggio insieme, di essere stati in grado di crescere con loro durante una parte così importante della loro carriera.

Parole di ringraziamento nei confronti dell’organizzazione arrivano dall’ex capitano di Alliance Aydin “iNSaNiA” Sarkohi:

Vorrei ringraziare l’Alleanza per tutto quello che hanno fatto per noi negli ultimi 2 anni. Hanno creduto in noi nei momenti più difficili e apprezzerò sempre il sostegno che ci è stato dato. Inoltre, sono felice di aver lavorato con persone così meravigliose che mi hanno aiutato a crescere non solo come giocatore di Dota ma anche come persona. È nella speranza di poter continuare quella crescita, che passiamo a una nuova avventura.