Anime Weekend Atlanta 2020: cancellata la convention

Nemmeno l’Anime Weekend Atlanta ce l’ha fatta. Attravero il sito ufficiale infatti, gli organizzatori della famosa convention di anime che si tiene annualmente al Cobb Galleria Centre & Renaissance Waverly di Atlanta, Georgia, hanno dovuto annunciare che l’edizione 2020 (originariamente prevista tra il 29 ottobre e il 1 novembre) è stata cancellata. La causa, ovviamente, come è successo per Anime Matsuri e altre innumerevoli convention ed eventi non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo, è la pandemia da Covid-19. Una brutta notizia per tutti gli appassionati che non vedevano l’ora di partecipare.

Comunque, per chi si fosse già iscritto all’evento, che quest’anno avrebbe visto la partecipazione di aziende come Kodansha, Funimation, Sentai Filmworks, Eleven Arts e USA Animate, non c’è da disperare: la registrazione diventa automaticamente valida per la convention dell’anno prossimo, prevista per il weekend dal 28 al 31 ottobre 2021. Inoltre, è anche prevista la possibilità di rinviare la propria partecipazione alla convention del 2022, dal momento che è stata confermata la volontà di continuare a tenere l’Anime Weekend Atlanta almeno fino al 2023.

Nonostante ciò gli organizzatori non vogliono assolutamente saperne di arrendersi per quest’anno, e per questo stanno progettando un evento on-line da tenersi proprio durante il weekend di Halloween e che possa in parte sostituire la convention.