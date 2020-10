Sackboy A Big Adventure: nuovo story trailer disponibile

Sackboy A Big Adventure ha appena ricevuto un nuovo trailer dedicato interamente alla storia. Il titolo targato Sumo Digital fonda il suo gameplay nel platforming, come già ben si sa e in questo trailer sarà possibile vederne una parte (mentre qui è disponibile una nostra anteprima).

Potrete dare un’occhiata piuttosto rapida ai vari ostacoli che ci si pareranno davanti e, inoltre, non lasciatevi sfuggire il “particolare” della cooperativa a 4 giocatori che il gioco offrirà una volta disponibile.

Ricordiamo che Sackboy A Big Adventure sarà uno dei titoli di lancio per la nuova ammiraglia Sony, PlayStation 5. Infatti uscirà il giorno 12 novembre per la next-gen e anche per PlayStation 4. Intanto potrete trovare il video in questione qui sotto e una descrizione direttamente dal PlayStation Store.