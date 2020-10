Oculus Quest 2: linkare il proprio account Facebook porta al ban

Finalmente, il nuovo Oculus Quest 2 dell’omonima azienda, ha finalmente visto la luce per tutti gli appassionati del magnifico mondo del VR. Tuttavia, tutti gli acquirenti del nuovo visore della realtà aumentata hanno riportato una vicenda sconcertante. Apparentemente, connettere il proprio account Facebook a Oculus Quest 2 porta ad un ban permanente da parte del social e dal sistema di virtual reality.

Numerosi utenti sui più disparati network hanno riportato lo strano avvenimento, addirittura, c’é chi ha affermato di aver contattato l’assistenza del website di Mark Zuckerberg, la quale gli ha detto che la decisione è irreversibile. Molto probabilmente si tratta di un cambio dei termini e condizioni di utilizzo, oppure un semplice sbaglio.

As we expected, #Oculus Facebook integration is getting trouble in Japan. Your purchased apps will be gone if you're banned from Facebook. Fixing the ban is almost no chance, and it'll happen even if you used your real name.https://t.co/T8U7Epdp2s

— Romly (@Romly) October 12, 2020