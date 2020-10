The Suicide Squad 2: nuovi dettagli su trama ed effetti visivi

Mentre l’elenco di personaggi di The Suicide Squad è noto da tempo, la storia è rimasta per lo più sconosciuta da mesi. Ora finalmente, in una nuova intervista con Empire Magazine, sono stati rivelati nuovi dettagli per l’ultimo capitolo del DC Extended Universe.

Il produttore Peter Safran ha rivelato che il film vedrà la squadra titolare dirigersi verso una falsa isola latinoamericana chiamata Corto Maltese, un’isola spesso utilizzata nell’Arrowverse sul piccolo schermo, e stabilirà l’obiettivo generale del film per la squadra in quanto dovranno distruggere una prigione e un laboratorio dell’era nazista chiamata Jotunheim, dove venivano detenuti prigionieri politici e si svolgevano esperimenti. James Gunn e Safran hanno anche rivelato che il film è molto più grande dei film precedenti e implementa effetti molto più pratici di quelli visti finora.

“Stava diventando sempre più uno schermo blu negli altri miei film, e mi scoraggia un po’ passare tre settimane su un set con solo poche rocce viola dipinte. Ma The Suicide Squad è un grande film con così tanti effetti pratici. Stavamo davvero costruendo set giganti. Dan Sudick pensa di aver realizzato più effetti speciali su questo film di tutti i film Marvel messi insieme. Ed è proprio vero, perché stiamo schiacciando macchine, stiamo facendo saltare in aria tonnellate di cose, stiamo facendo tonnellate di fuochi d’artificio… potremmo fare quello che vogliamo. Non ci sono regole in termini di sesso, violenza e cose del genere.”



Come già sappiamo, Viola Davis, Margot Robbie, Jai Courtney e Joel Kinnaman interpreteranno tutti gli stessi ruoli che avevano nel film del 2016, reinterpretando rispettivamente Amanda Waller, Harley Quinn, Captain Boomerang e Rick Flag. Michael Rooker interpreterà Savant, Flula Borg interpreterà Javelin, David Dastmalchian interpreterà Polka Dot Man, Daniela Melchior interpreterà Ratcatcher 2, Idris Elba interpreterà Bloodsport, Mayling NG interpreterà Mongal, Peter Capaldi interpreterà Thinker, Alice Braga interpreterà Solsoria , Pete Davidson interpreterà Blackguard, Nathan Fillion interpreterà TDK, Sean Gunn interpreterà Weasel, John Cena interpreterà Peace Maker e Steve Agee interpreterà King Shark. Il film è scritto e diretto da James Gunn. Charles Roven e Peter Safran saranno produttori mentre Nik Korda è il produttore esecutivo del film. The Suicide Squad 2 dovrebbe arrivare al cinema il 6 agosto 2021!