Oneplus Watch: Annunciata edizione Cyberpunk 2077

Questa settimana, OnePlus ha annunciato che l’8T avrebbe ricevuto un’edizione speciale per promuovere il nuovo videogioco Cyberpunk 2077 che dovrebbe uscire entro la fine dell’anno. Un nuovo leak ha ci ha ora svelato che anche una versione di Oneplus Watch dedicata al titolo di CD Project Red sia in lavorazione. L’immagine condivisa tramite la piattaforma di Weibo mostra un cinturino da polso in silicone nero con accenti gialli. Il cinturino ha il marchio OnePlus e Cyberpunk, anche se non sappiamo ancora come sarà l’orologio stesso.

La mancanza di informazioni riguardo il Oneplus Watch ci lascia poco spazio a possibili speculazioni. Ma considerando che il rilacsio di Cyberpunk 2077 è previsto per il 10 Dicembre, possiamo sperare di ricevere maggiori informazioni nelle prossime settimane.