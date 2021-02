Rocket League: disponibile l’evento Lucky Lanterns 2021

Per festeggiare il capodanno cinese, con l’inizio dell’anno del bue, è disponibile il nuovo evento Lucky Lanterns 2021 in Rocket League, che porta nuove skin e modalità:

Questo il comunicato sul sito ufficiale del gioco di Psyonix, in fondo alla notizia, invece, il trailer:

Festeggia l’Anno del Bue nell’evento di gioco Lucky Lanterns di Rocket League! Lucky Lanterns è LIVE in questo momento, quindi inizia a completare le Sfide evento e sbloccare oggetti a tema da ora fino al 1° marzo! Dai un’occhiata ad alcuni degli oggetti dell’evento e alla bellissima nuova variante Arena, Forbidden Temple (Giorno).

Sblocca oggetti come Lucky Cat e Ozzy Ox Toppers, Lantern Lift e Cherry Blossom Boosts, Temple Guardian Player Banner e altro ancora! Inoltre, cerca la fortna con Golden Lanterns che dà la possibilità di sbloccare oggetti dalle serie Velocity, Triumph, e Overdrive.

Se stai cercando ancora più oggetti per festeggiare l’occasione, il 22 febbraio fermati all’Item Shop per lo stendardo gratuito Short Fuse Player (disponibile ora) e Shen Avatar Border. Lift e le esplosioni degli obiettivi del drago di carta ora dipinte, che appariranno entrambe per un tempo limitato.

Lucky Lanterns presenterà anche due modalità a tempo limitato: Heatseeker e Super Cube! Heatseeker è pronto per il lancio ed è disponibile in questo momento. Super Cube arriverà nel mix il 22 febbraio. Super Cube segna il ritorno della modalità Cubic che è stata presentata per la prima volta in Rocket League nel 2015.

Super Cube è una modalità buffa che crea problemi con i mutatori e cambia la forma della palla della Rocket League. Come suggerisce il nome, la palla è stata sostituita da una forma cubica e la sua velocità massima e il suo rimbalzo sono aumentati.

Ecco il programma completo per gli LTM Lucky Lanterns:

Heatseeker 2v2: 11 febbraio – 22 febbraio

Super Cube 3v3: 22 febbraio – 1 marzo

Vi ricordiamo infinte della recente collaborazione tra Rocket League e Ford.