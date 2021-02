Nintendo Direct: tutti gli annunci dell’evento

Si è appena concluso l’ultimo Nintendo Direct, l’appuntamento con il quale il gigante dell’industria videoludica nipponica ha scelto di annunciare tutti i titoli in uscita prossimamente sulla sua amata console ibrida, Nintendo Switch, e anche di darci qualche aggiornamento sui giochi attualmente in sviluppo.

L’imperdibile evento, presentato dal general manager di Nintendo Shinya Takahashi, ci ha riservato una valanga di novità, a partire dall’arrivo su Switch di due amatissimi battle royale come Apex Legends e Fall Guys, per arrivare fino all’attesissimo titolo sportivo di Super Mario. Ma andiamo con ordine a scoprire senza indugi tutte le prossime uscite che Nintendo ha in serbo per tutti i suoi giocatori:

Il Nintendo Direct si è aperto con il trailer di presentazione dei nuovi due personaggi che stanno per fare il loro esordio in Super Smash Bros. Xenobalde Chronicles 2 arriveranno direttamente sul celeberrimo picchiaduro crossover dell’azienda nipponica.

E ancora per l’estate 2021 è stato annunciato Outer Wilds , il pluripremiato titolo di Annapurna Interactive che vi farà calare nei panni di una recluta spaziale col compito di esplorare lontani pianeti punteggiati dalle rovine di una civiltà aliena per scoprire il mistero celato dietro al loop temporale che sembra aver intrappolato l’Universo.

e , due intriganti e intricati gialli, pronti a garantirvi ore di divertimento, a partire dal prossimo 14 maggio (i pre-order sono aperti da oggi su e-Shop). Ricchissima di uscite si preannuncia l’estate del 2021, con l’annuncio anche di Samurai Warriors 5 , che con un character design completamente rivisitato e scontri adrenalinici è pronto a farvi scoprire il periodo Sengoku su Switch.

, che con un character design completamente rivisitato e scontri adrenalinici è pronto a farvi scoprire il periodo Sengoku su Switch. Ma al Nintendo Diret c’è posto anche per i ricordi, con l’annuncio della versione rimasterizzata dell’indimenticabile Legend of Mana , l’RPG di Square Enix, che arriverà su Switch il prossimo 24 giugno.

, che si mostra nel suo Godetevi il green insieme a Mario in Mario Golf Super Rush

Come largamente anticipato, su Nintendo Switch arriveranno anche i cinque episodi di Tales from the Borderlands

E Nintendo non trascura nemmeno il retro gaming, con Capcom Arcade Stadium , una imperdibile collection di 25 titoli classici di casa Capcom, assolutamente da non perdere per tutti gli amanti del genere.

, una imperdibile collection di 25 titoli classici di casa Capcom, assolutamente da non perdere per tutti gli amanti del genere. Il 16 marzo (ma i pre-order sono già aperti sull’e-Shop) arriverà invece il visionario e delirante Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse , per vivere un’apocalisse zombie al contrario, e contagiare tutti gli umani!

, per vivere un’apocalisse zombie al contrario, e contagiare tutti gli umani! Per il 27 agosto 2021 è invece previsto l’arrivo dell’attesissimo No More Heroes III

Più in là invece, nell’inverno 2021, arriverà Neon White , un frenetico gioco d’azione in prima persona in cui vi calerete dei panni di un assassino infernale e cercherete di guadagnarvi il Paradiso!

, un frenetico gioco d’azione in prima persona in cui vi calerete dei panni di un assassino infernale e cercherete di guadagnarvi il Paradiso! All’universo delle eroine al femminile è invece dedicato DC Super Hero Girls Teen Power , un titolo che mescola al classico action supereroistico elementi di simulazione e di visual novel, e che sarà disponibile a partire dal 4 giugno.

, un titolo che mescola al classico action supereroistico elementi di simulazione e di visual novel, e che sarà disponibile a partire dal 4 giugno. Il 19 marzo invece arriverà Plants vs Zombie la Battaglia di Neighborville Complete Edition !

! Se invece volete affrontare una tipica avventura RPG con i vostri Mii, allora Miitopia è il gioco che fa per voi, ed arriverà il prossimo 21 maggio (ma i pre-order sono già aperti!).

è il gioco che fa per voi, ed arriverà il prossimo 21 maggio (ma i pre-order sono già aperti!). Belle notizie in arrivo anche per i fan di Animal Crossing New Horizons , che unirà le forze con Super Mario e, in occasione del 35esimo anniversario della serie più nota di Nintendo, riceverà un update ricco di item a tema Super Mario Bros.!

, che unirà le forze con e, in occasione del 35esimo anniversario della serie più nota di Nintendo, riceverà un update ricco di item a tema Super Mario Bros.! Interessantissimo anche l’annuncio di Project Triangle Strategy

In arrivo nel corso dell’anno c’è anche l’FPS competitivo online gratuito Star Wars Hunters , ambientato nell’universo di George Lucas.

, ambientato nell’universo di George Lucas. Per il 21 maggio è attesa invece l’uscita di Knockout City , un coloratissimo e chiassosissimo titolo nel quale il dodgeball non avrà più alcuna frontiera!

, un coloratissimo e chiassosissimo titolo nel quale il dodgeball non avrà più alcuna frontiera! Una settimana dopo, il 28 maggio, arriverà anche World’s End Club , un titolo nel quale dovrete essere pronti a salvare il mondo!

, un titolo nel quale dovrete essere pronti a salvare il mondo! E arriviamo a uno degli annunci più entusiasmanti del Nintendo Direct: Hades , il pluripremiato gioco indie che ha fatto incetta di riconoscimenti nel 2020 è pronto a ricevere un’edizione fisica, accompagnata in bundle dalla soundtrack ufficiale del gioco e da un coloratissimo compendio a colori dei personaggi del gioco. Una release incredibile che arriverà il prossimo 19 marzo.

, una trilogia degli amatissimi titoli di Ninja Gaiden, finalmente disponibili anche su Nintendo Switch. Ma questo Nintendo Direct è servito anche ad annunciare i piani per un titolo come Hyrule Warriors Age of Calamity . L’ expansion pass

. L’ Annunciato anche il nuovo entusiasmante trailer Bravely Default II .

. Gli amanti di Ghost ‘n Goblins Resurrection possono cominciare invece a sfregarsi le mani: il reboot arriverà il prossimo 21 febbraio, anche e i pre-order sono (ovviamente) già aperti.

possono cominciare invece a sfregarsi le mani: il reboot arriverà il prossimo 21 febbraio, anche e i pre-order sono (ovviamente) già aperti. Un grande ritorno ci sarà anche per SaGa Frontier Remastered , versione rimasterizzata del classico RPG che arriveràsu Nintendo Switch il prossimo 15 aprile.

, versione rimasterizzata del classico RPG che arriveràsu Nintendo Switch il prossimo 15 aprile. Annunciato anche lo sbarco, sulla console ibrida di casa Nintendo, dell’amato battle royale Apex Legends , il cui mondo in continua espansione non potrà che coinvolgere anche i numerosi giocatori su Switch.

, il cui mondo in continua espansione non potrà che coinvolgere anche i numerosi giocatori su Switch. Eiji Aonuma , producer della serie The Legend of Zelda, è intervenuto di persona per due grossi annunci: il primo che ci saranno nuove informazioni sul prossimo titolo della saga nel corso dell’anno, il secondo che il prossimo 16 luglio (ma i pre-order sono già aperti) The Legend of Zelda Skyward Sword HD , il titolo uscito nel 2011 su Nintendo Wii, arriverà su Switch

Si concludono qui le tantissime novità di questo Nintendo Direct! Siete pronti all’arrivo di tutti questi nuovi titoli? Per tutte le novità, continuate a seguirci su Gamesvillage.it!