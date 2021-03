Crash Bandicoot On the Run: nuovo trailer per il titolo mobile

Non manca molto all’uscita di Crash Bandicoot On the Run su dispositivi mobile (iOS e Android). L’endless runner con il celebre maruspiale, come vi avevamo fatto sapere, arriverà infatti alla fine del mese, il 25 marzo. Per l’occasione King, che sta sviluppando questa versione, ha rilasciato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Ricordiamo oltretutto che è possibile pre-registrarsi al gioco, ottenendo la skin esclusiva iena blu.

Questa la descrizione di Crash Bandicoot On the Run sull’App Store:

Crash Bandicoot è tornato, ma questa volta deve correre… su dispositivi mobili! Dovrai affrontare corse Battaglia ad altissima velocità sull’Isola Wumpa per salvare il multiverso dal malvagio Dr. Neo Cortex, distruggere casse, evitare ostacoli e sfrecciare nei panni dei tuoi personaggi prediletti… Per non parlare del fatto che potrai affrontare i tuoi boss di Crash preferiti, ottenere ricompense, costruire basi e realizzare armi con un Crash personalizzabile!

Gameplay classico di Crash Bandicoot

– Corri, scivola e salta con i tuoi personaggi preferiti di Crash Bandicoot sull’Isola Wumpa.

– Sfreccia attraverso luoghi iconici ed esplora Turtle Woods, Lost City, Temple Ruins, il Laboratorio e tante altre piste!

– Segui sentieri segreti e corri in luoghi nascosti dell’isola per superare le sfide di gioco e ottenere ricompense.

Sconfiggi i migliori boss di Crash

– Affronta personaggi famosi come Scorporilla, Nitrus Brio, Nina Cortex, Dingodile o il Finto Crash per ottenere fantastiche ricompense.

– Potenzia le abilità nella corsa del tuo Bandicoot ed esplora l’isola per sconfiggere tutti gli scagnozzi del Dr. Neo Cortex in epiche battaglie.

– Batti tutti con stile: personalizza Crash per ottenere punti XP extra!

Realizza armi e congegni

– Fai squadra con uno dei personaggi più amati della serie, Coco Bandicoot, e scova i nemici in giro per l’isola.

– Affronta corse Battaglia e sblocca ricompense per costruire, migliorare e personalizzare la base.

– Raccogli ingredienti mentre affronti corse Raccolta per realizzare sieri e costruire edifici.

– Sblocca armi come bombe e pistole a raggi da sfoderare nelle corse Battaglia e vinci ricompense!

Ottieni ricompense di gioco e personalizza Crash

– Sblocca skin e costumi di personaggi famosi per personalizzare un Crash Bandicoot unico.

– Personalizza Crash, inizia a correre e sblocca sfide, personaggi e ricompense per mettere il turbo in perfetto stile Bandicoot.

Corri insieme ai tuoi amici in modalità multigiocatore

– Alza il tiro e unisciti ad altri Bandicoot partecipando a corse in modalità multigiocatore asincrona.

– Attraversa l’isola correndo insieme ad altri Crash personalizzati e forma la tua stilosa squadra di Bandicoot!

– Ottieni punti Crash di gioco per scalare le classifiche in singolo e in squadra, e ottenere ricompense.

Prenota sull’App Store e visita il nostro sito Web all’indirizzo https://crashontherun.com per maggiori dettagli.