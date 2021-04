Chrome su Android: nuova funzione di monitoraggio

Chrome, nuova funzione

L’ultima versione di Chrome su Android ha iniziato a lanciare una nuova funzione di monitoraggio dei prezzi per avvisarti delle riduzioni di prezzo. SmartDroid segnala di aver ricevuto la nuova funzionalità nella versione 90 di Chrome, anche se non sembra essere disponibile per tutti. Una volta attivato, Chrome monitora le tue schede aperte per eventuali cali di prezzo e ti invia una notifica se si verificano.

Potrebbe essere una funzionalità utile per l’app Android, che non è compatibile con le estensioni di monitoraggio dei prezzi come Keepa disponibili per il client desktop di Chrome. Ma il requisito di tenere una scheda aperta per monitorare i suoi prezzi sembra goffo. Si spera che Google trovi una soluzione più elegante prima che la funzione ottenga un’implementazione diffusa.

Come attivarla

Se la tua versione di Chrome è stata aggiornata con la funzione, puoi attivarla tramite il menu delle impostazioni con tre punti in alto a destra nella schermata di selezione della scheda dove è indicata come “Monitora i prezzi”. Se non viene visualizzato potresti essere in grado di attivarlo manualmente andando su “chrome: // flags / # enable-tab-grid-layout” nella barra degli indirizzi, toccando il menu a discesa, e selezionando “Notifiche sui prezzi attivate”. Potrebbe essere necessario riavviare il browser prima che venga visualizzata la funzione. Tuttavia, la tecnica non funziona per tutti, poiché non siamo stati in grado di abilitare la funzione utilizzando questo metodo.

Non è la prima volta che qualcuno ci prova

La notizia della funzione di monitoraggio dei prezzi di Chrome arriva pochi mesi dopo che il browser Edge di Microsoft ha aggiunto uno strumento di confronto dei prezzi, seguito a breve dal supporto integrato per coupon e codici promozionali. Firefox ha anche provato una funzione di monitoraggio dei prezzi nel 2018 chiamata Price Wise; anche se non sembra che da allora abbia mai ricevuto un rilascio ufficiale.