Railway Empire: ora disponibile il DLC Giappone

Dopo l’approdo del manageriale/simulativo di Kalypso Media, Railway Empire, su Nintendo Switch, ecco che un nuovo DLC si affaccia su tutte, o quasi, le piattaforme. Infatti, tale nuovo contenuto aggiuntvo arriverà su PC, PS4 e Xbox One, ma non su Switch, per ora.

La produzione simil-tycoon si mostra sotto la nuova luce del tardo diciannovesimo secolo, dove anche in Giappone lo sviluppo delle rotaie arriverà a cambiare interamente il metodo di scambio e comunicazione.

Attualmente, questa sarà la nona espansione per Railway Empire, arrivato anche con la sua Complete Edition che abbiamo recensito per voi tempo fa. Qui sotto potete vedere un nuovo trailer, ricordandovi che il titolo è attualmente disponibile su PC tramite Steam ed Epic Store, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.