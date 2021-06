Microsoft ha acquisito Crytek? Emerge il rumor in rete

Con l’avvicinarsi dell’E3 2021 è impossibile che non emergano i primi rumor legati alla varie società che parteciperanno alla fiera di Los Angeles. E in rete è emerso un rumor davvero interessante legato a Microsoft e ad una sua possibile acquisizione, anche se a nostro avviso difficilmente si concretizzerà.

Stando all’insider (o presunto tale) Onion00048, Microsoft starebbe per annunciare l’arrivo nei suoi Xbox Game Studios niente poco di meno che del team di sviluppo Crytek, autore della serie Crysis. Stando all’indiscrezione, l’accordo tra le parti sarebbe cosa fatta, con l’annuncio che avverrebbe in occasione della conferenza E3 2021 della società di Redmond, prevista per domenica 13 giugno ore 19:00 italiane. Dunque, oltre alla possibilità che i prossimi Crysis saltino l’arrivo su PlayStation, il rumor parla anche di un reboot di Crysis in sviluppo solo su Xbox Series X/S e PC Windows 10 con ray tracing e 60 fps. Ma per adesso, parliamo di semplici indiscrezioni.

Crytek getting bought by Microsoft and a new Crysis reboot

So apparently Microsoft and Crytek started talking about an acquisition In since April 2021 this deal is pretty much finalised and they dropped PlayStation platforms as target platforms for their next Crysis game.

