Brawlhalla: disponibili le Tartarughe Ninja

Durante l’Ubisoft Forward di pochi giorni fa era stato annunciato l’evento crossover tra Brawlhalla e le Tartarughe Ninja. Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo sono disponibili da oggi, e per l’occasione è stato rilasciato il trailer di lancio.

All’urlo di Cowabunga arrivano le quattro tartarughe in versione Nickelodeon, che balzano nell’arena in questo nuovo evento che include anche una nuova crew battle mode, nuove mappe a tema TMNT, effetto KO “Enter The Shredder”, emote “Share a Slice” il podio “Turtle Power”, quattro nuovi avatar e altro ancora. Tutti questi oggetti i rimarranno in Brawlhalla anche dopo la fine dell’evento.

All’interno del gioco, Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo rispecchiano rispettivamente le abilità di Jiro, Ragnir, Mirage e Val, e rimarranno a Mallhalla al termine dell’evento.

Questo aggiornamento introduce anche un nuovo Brawl of the Week con la modalità di gioco Crew Battle, alcuni miglioramenti del gioco, correzioni di bug e altro ancora. La nuova stagione classificata inizierà il 14 luglio. Per tutti i dettagli potete leggere la patch note sul sito ufficiale.

Vi lasciamo al trailer del crossover Brawlhalla x Teenage Mutant Ninja Turtles e a quello più sotto in cui vengono mostrate le novità, rilasciati sul canale YouTube del gioco.