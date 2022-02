Nintendo: in trattativa per acquisizioni

La casa sviluppatrice nipponica, Nintendo, ha annunciato che farà una nuova acquisizione.

Nell’ultimo mese, alcuni dei più grandi nomi dell’industria dei videogiochi sono in una corsa agli armamenti per acquisizioni in questo momento, come Microsoft, Sony, Take-Two Interactive e altri che hanno sborsato grandi quantità di denaro per acquisire altre società. Nintendo è stata abbastanza chiara: non eguaglierà i suoi concorrenti nelle loro folli acquisizioni, perché la società giapponese non crede che questo approccio sia in linea con la sua filosofia e il suo modo di fare le cose, tuttavia una recente segnalazione afferma che la casa sviluppatrice sia in trattativa con SRD Co. ltd.

Le acquisizioni della casa sviluppatrice giapponese hanno avuto la tendenza ad allineare studi con cui la società ha avuto un rapporto di lavoro in passato, e anche l’ultimo acquisto della società è in linea con quello. Potrebbe non essere un nome conosciuto, ma SRD ha lavorato con Nintendo per quasi quarant’anni fino a questo punto, anche avendo condiviso lo stesso edificio per uffici per quel periodo di tempo, e ha fornito supporto allo sviluppo su alcuni dei titoli più importanti, inclusi Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Donkey Kong e altri.

Di recente, SRD ha lavorato anche su Game Builder Garage, lanciato per Switch l’anno scorso. La casa sviluppatrice non ha rivelato quale somma sta pagando per l’acquisto di SRD, anche se la società afferma che avrà “solo un effetto minore” sui suoi risultati finanziari. Secondo la suddetta casa sviluppatrice, l’acquisizione fornirà “la forza per servire la base di gestione di SRD e garantire la disponibilità di risorse di sviluppo software per Nintendo”.

L’accordo dovrebbe concludersi il 1 aprile. In precedenza, l’acquisizione più recente di Nintendo è stata lo sviluppatore di Luigi’s Mansion 3, e che attualmente sta lavorando a Mario Strikers: Battle League.