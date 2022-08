Nintendo Switch: 5 giochi (+1) perfetti da giocare sotto l’ombrellone

Siamo in piena estate e migliaia di videogiocatori sono a godersi le meritate vacanze. Rilassarsi su un lettino, che sia al mare, lago o montagna, è un piacere come pochi al mondo, ma ciò non toglie che le ferie siano un ottimo momento per giocare. Abbiamo più tempo libero, meno stress e possiamo portare con noi Nintendo Switch, che fa del suo cavallo di battaglia proprio la possibilità di accendersi ovunque e staccare dalla realtà. Quali sono le caratteristiche del titolo ideale da ombrellone? Deve essere comodo da giocare su portatile, rendere bene sul piccolo schermo, consentire partite rilassate e non richiedere multiplayer online. Di giochi così Nintendo Switch ne offre davvero decine e decine; perciò, non è stata una impresa banale fare una lista. Abbiamo deciso di limitarci ai classici, ovvero cinque giochi di diversi generi, trai migliori che la console offra, che rientrino in queste caratteristiche e che siano usciti non troppo tempo fa o abbiamo ricevuto corposi aggiornamenti di recente. Più uno, che non rientra a pieno nella categoria ma merita di essere citato ad agosto 2022.

Kirby e la Terra Perduta

Il paffuto e dolce Kirby è il primo della lista, e per validi motivi. Kirby e la Terra Perduta è un adorabile action-platform 3D, che riempie il piccolo schermo di Nintendo Switch di colori e vita. È comodo da giocare su Switch Lite o con i joy-con staccati e non necessita di collegamento ad internet per essere goduto a pieno. In più offre un livello di sfida dignitoso senza forzare il giocatore a impegnarsi troppo, oltre ad una serie di mini-giochi adorabili che richiedono solo qualche minuto alla volta. Offre persino una co-op locale per giocare in due ed aiutarsi a vicenda! Il secondo mondo è ambientato al mare, perciò perfetto da affrontare in spiaggia, ed è adorabile gironzolare in crociera come Kirby anello e tuffarsi nelle acque cristalline del titolo. Un must per gli amanti del genere

New Pokémon Snap

Pokémon non ha certo bisogno di presentazioni. Diversi titoli della serie sarebbero adatti ad essere portati in spiaggia, poiché offrono numerosi contenuti single-player e non sono troppo impegnativi. Abbiamo scelto New Pokémon Snap perché è il più vacanziero di tutti: gironzolare per jungle lussureggianti, montagne innevate e immense distese di acqua cristallina permette di entrare nel mood estivo in un secondo. Completare ogni singola esplorazione richiede pochi minuti, mentre riempire tutto l’album può impegnare ore e ore, il che rappresenta la combinazione perfetta per giocare sotto l’ombrellone. É un gioco semplice, divertente e che non richiede di riflettere troppo, ma è un ottimo modo per passare il tempo senza necessità di connessione ad internet. Una volta rientrati a casa, potete caricare online le vostre foto artistiche e completare l’opera.

Mario Kart 8 Deluxe – Percorsi aggiuntivi volume 2

Mario Kart 8 Deluxe è un titolo praticamente immortale e riceverà nuovi percorsi fino alla fine del 2023. Il secondo set è in arrivo a inizio Agosto ed aggiungerà il Trofeo Elica e il Trofeo Rapa, con 4 nuovi circuiti l’uno, tra cui l’inedito Cieli Stracciatella. Non vi sorprenderà sapere che i Mario Kart usciti su console portatili abbiano permesso a migliaia di giocatori di occupare decine e decine di ore giocando insieme in co-op locale, un’opzione sempre comoda e divertente da sfruttare con gli amici. MK8D non fa differenza ed è perfetto da giocare in giro, sia da soli che con altri avversari. Fare pratica quest’estate con i nuovi percorsi non solo è divertente, consente anche di essere pronti per gli inevitabili tornei che verranno organizzati al rientro in città. È senza dubbio un titolo da portare sempre con sé e tenerlo vivo e vegeto è un grande merito di Nintendo.

Cuphead – The Delicious Last Course

Cuphead ha colpito duro il cuore dei Nintendari, che hanno amato la versione Nintendo Switch del (difficile) platform sparatutto dall’adorabile grafica vintage. È un gioco bellissimo, impegnativo e che dà molta soddisfazione, che splende di colori acquerello sul piccolo schermo della console. Perfetto per provare e riprovare i livelli sotto l’ombrellone, l’arrivo del DLC a fine Giugno lo ha ri-portato in pole position sulle nostre console. The Delicious Last Course aggiunge un nuovo personaggio, Ms. Chalice, nuove armi ed amuleti e una nuova location: l’Isola Calamaio. Il titolo è ideale per giocare in single player in vacanza, non richiedendo multiplayer online, e vi terrà incollati come non mai.

Triangle Strategy

Probabilmente questo titolo non ve lo aspettavate. Ma Triangle Strategy è un RPG tattico di grande bellezza, capace di intrattenere per decine e decine di ore grazie ai diversi path della storia con differenti finali da sbloccare. È uno dei titoli più belli arrivati finora su Nintendo Switch e rende meravigliosamente sul piccolo schermo, con il suo stile grafico affascinante e particolare che cattura subito l’occhio. Non è un gioco facile, ma è possibile selezionare la difficoltà a nostro piacimento, che è uno dei motivi che lo rendono adatto anche al casual gaming. Inoltre è un tattico a turni, elemento oramai difficile da trovare: ciò consente di riflettere, di prenderci il nostro tempo e di fare le cose con calma. Nonostante sia il più impegnativo dei giochi di questa lista, secondo me merita l’occasione di essere portato con voi e giocato in vacanza. Può dare soddisfazioni inaspettate.

Bonus: Bayonetta 1 + Bayonetta 2

Lo so, lo so: i due capitoli della Strega di Umbra non sono usciti di recente. Ma sono scaricabili dall’eShop in un pacchetto scontato, sono fantastici da giocare ovunque e hanno un pregio che nessun altro gioco della lista ha: ci preparano al terzo capitolo. In considerazione del ritorno di Bayonetta in autunno, con nuovi vestiti, nuovi alleati e infinite dimensioni da esplorare, trovo che sia doveroso dedicarsi ad un riassunto delle puntate precedenti. Perché non farlo proprio ora, che avete tempo libero? Di action così eleganti e stilosi giocabili in modalità portatile non ne esistono altri al mondo.