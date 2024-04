Darkest Dungeon II: tutti i dettagli ufficiali sull’atteso roguelike in versione PlayStation

Red Hook Studios torna su PlayStation con un sequel, Darkest Dungeon II. Questa volta, i fan potranno ammirare un nuovo stile artistico in 3D con animazioni complete dei personaggi. La sfida caratteristica di gestire lo stress e far emergere i talenti nascosti degli eroi è ancora il cuore del gioco, ma questa volta il viaggio sarà un roguelike. Viaggiate a bordo di una diligenza attraverso un mondo desolato, nella speranza di sopravvivere abbastanza a lungo per trovare la salvezza.

In Darkest Dungeon II abbiamo tradotto l’amato stile grafico del primo gioco in 3D, completo di animazioni dei personaggi complete. Abbiamo continuato con il sistema di combattimento a turni tipico della serie, ma lo abbiamo ricostruito da capo in modo che sia ancora più strategico e una vera delizia per gli occhi e le orecchie. Ma dove il primo gioco era un dungeon crawler puro, il sequel è un viaggio su strada dei dannati in stile rogue!

afferma Michaela Pontellini, Direttrice delle comunicazioni presso Red Hook Studios.

In ogni spedizione per prima cosa formerete un party di quattro eroi imperfetti ed equipaggerete la vostra diligenza. Poi partirete per un arduo viaggio attraverso un paesaggio in rovina pieno di resti di civilizzazioni fatiscenti. La vostra missione: superare i vostri fallimenti passati, personificati da un mostruoso boss in agguato in cima alla distante montagna innevata.

Lungo il vostro percorso vivrete le tragiche storie giocabili di più di una dozzina di eroi e nel fare ciò sbloccherete il pieno potenziale delle loro abilità, statistiche ed equipaggiamenti caratteristici. Proprio come nel primo gioco, dovrete fare attenzione allo stress degli eroi, ma ora potrete anche badare ai loro rapporti. Riposare nelle locande consentirà agli eroi di passare tempo insieme e diventare amici, amanti o persino acerrimi nemici. Un buon party è un party armonioso: un team di rivali potrebbe disintegrarsi ben prima di raggiungere la montagna.

Che abbiate successo o falliate, dopo ogni spedizione tornerete all’Altare della Speranza e investirete, in vero stile rogue, in nuovi oggetti, vantaggi e contenuti che vi aiuteranno in partite future.

Il lancio su PlayStation ci ha permesso di usare le viscerali funzioni del controller DualSense. Sentirete il battito cardiaco degli eroi alla Porta della Morte e la vibrazione delle ruote della diligenza mentre passano sopra una trappola. Oltre al gioco base, è disponibile per il pre-ordine anche il DLC The Binding Blade (due nuovi eroi, una missione speciale, un boss vagante e altro) nel pacchetto Oblivion. Comprate il pacchetto per ottenere uno sconto.