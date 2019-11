VENN aggiunge JP Shub, Matt Kirsch e Dustin D’Addato al Team

VENN è una rete post-cavo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che distribuisce contenuti relativi a giochi, sport e intrattenimento. La compagnia ha aggiunto al suo team i veterani del settore JP Shub, Matt Kirsch e Dustin D’Addato.

VENN ha raccolto $ 17 milioni di dollari in un round di seed lo scorso settembre.

Il Video Game Entertainment and News Network ( VENN ) ha annunciato l’aggiunta di numerosi veterani esperti al suo team. Dustin D’Addato, partner di produzione di lunga data del co-CEO Ariel Horn, è stato nella squadra, insieme a JP Shub, ex dirigente della Riot Games e produttore senior per la finale mondiale della League of Legends 2019 ; e Matt Kirsch, che ha guidato la produzione Epic della Fortnite World Cup a New York.

La società non ha fornito dettagli sui titoli di lavoro ufficiali di questi nuovi “membri del team” al momento della stesura.

Shub ha detto:

Durante i miei anni in G4 e RiotGames, ho avuto il privilegio di guidare team che mi hanno aiutato a definire il modo in cui le trasmissioni potevano parlare a un pubblico di giocatori. Sono entusiasta di unirmi al team di VENN per creare qualcosa di speciale per i giocatori di tutto il mondo e non vedo l’ora di condividere le nostre idee mentre ci avviciniamo al lancio.

Inoltre, ora in qualità di direttore, collaborazioni con i creatori e contenuti per VENN, saranno Arya Azar, membro fondatore dello studio di partnership per marchi di Twitch , oltre a James Lee che entrerà a far parte come vicepresidente senior per gli immobili e le strutture.

Kirsch ha commentato:

Dopo oltre 16 anni in prima linea in alcuni dei più grandi eventi di Esport e producendo anche migliaia di ore di programmazione di giochi avvincente, non potrei essere più entusiasta di unirmi ad Ariel e Ben al VENN. Stiamo prendendo le nostre conoscenze dagli Esports e dai giochi creando qualcosa di incredibilmente unico: sarò seduto nel posto di produzione mentre pianifichiamo i nostri prossimi passi.

A settembre, VENN ha annunciato di aver raccolto $ 17 milioni in investimenti iniziali di semi. La rete verrà lanciata nel 2020 con studi live a New York e Los Angeles.