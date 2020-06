Tour de France 2020 Recensione: one-man-show

Con gli eventi sportivi più importanti fermi a causa dell’emergenza Covid-19 (conosciuto anche con il nome di Coronavirus), per fortuna, a far respirare aria di sport ci hanno pensato i videogiochi tra cui spicca Tour de France 2020.

I vari eFootball PES 2020, FIFA 20, Football Manager e NBA 2K20 hanno saputo tenere a bada l’appetito dei più affamati videogiocatori, sopperendo in qualche modo ad una situazione difficile e surreale. Con l’arrivo della stagione estiva, che solitamente coincide con l’inizio dei più importanti tornei legati a sport diversi da quelli sopracitati, come ad esempio i motori, altre controparti videoludiche si affacciano sul mercato.

A questa lista si aggiunge dunque Tour de France 2020 (in arrivo la prossima settimana), per tutti gli appassionati di ciclismo orfani del Giro d’Italia, delle grandi classiche primaverili e soprattutto del Tour de France (che solitamente prende il via proprio in questo periodo). Presentato nei mesi scorsi da Nacon e Cyanide, l’edizione annuale del ciclistico ufficiale della “Grand Boucle” approda per la prima volta anche su PC, promettendo diverse novità, alcune delle quali, sulla carta, molto interessanti.

Dopo aver passato un weekend di fuoco sulle cime del Galibier siamo pronti a scendere dalla nostra bici per raccontarvi la nostra esperienza in compagnia di un prodotto sì di nicchia ma che, agli appassionati, potrebbe regalare ore e ore di divertimento.

Tour de France 2020: diventerai una star (forse)!

Dal punto di vista contenutistico, Tour de France 2020 non si discosta più di tanto dai suoi predecessori, offrendo agli appassionati un prodotto complessivamente accettabile con la sua mole di possibilità ludiche. Oltre al fondamentale Allenamento, dal quale bisogna passare a tutti i costi per familiarizzare con i tanti comandi del gioco, e alla possibilità di prendere parte a corse singole e alle cosiddette “gare veloci”, per la prima volta è possibile cimentarsi con delle Sfide. Queste ultime differiscono per tipologia (a tempo, in volata, ecc) e aumentano man mano di difficoltà, offrendo così una sfida importante in grado di dare agli appassionati diverse ore di divertimento e di sana competizione. A rimanere il nucleo della produzione sono però ancora le modalità Pro Leader e Pro Team, il vero e proprio cuore pulsante di un gioco che, come dicevamo poc’anzi, sprizza grande ciclismo da tutti i pori.

La prima delle due modalità sopraelencate, come dice il termine stesso, ci permette di creare un atleta da zero, scegliendone le caratteristiche estetiche e chiaramente le peculiarità da corridore, col quale iniziare una lunga e complessa scalata verso i vertici del ciclismo mondiale. Nel secondo caso, invece, il tutto assume connotazioni più manageriali, poiché tale modalità ci lascia prendere il comando dell’intera squadra non soltanto in pista, cosa disponibile in verità anche nell’altra modalità, ma soprattutto lontano dalle corse e dietro ad una scrivania. Tramite meccaniche complessivamente semplici e poco complesse, è possibile infatti mettere in piedi il giusto team col quale provare a scalare i ranking mondiali, un’impresa in verità non esattamente semplice, soprattutto all’inizio, a causa di un livello di sfida sì alto ma anche per motivazioni più “credibili” come quelle legate al blasone e alla sfera economica. Sulle prime battute, infatti, è possibile selezionare soltanto ciclisti meno pretenziosi sul fronte economico ma anche in grado di garantire piazzamenti più modesti, con tutto ciò che ne consegue in pista, sia nel caso in cui voi vogliate prendere direttamente parte alle gare sia se, invece, preferite simulare le gare per scoprire alla fine il risultato. Nel complesso, l’esperienza generale è abbastanza semplice e priva di scossoni vari, e soprattutto breve. Specialmente all’inizio, non potendo prendere parte alle gare più importanti, vi ritroverete rapidamente a terminare una stagione, spesso ricca di insuccessi, a causa appunto di un livello di sfida complessivamente tarato verso l’alto, e di assistere ad una sorta di “one-man-show” continuo da parte dei ciclisti più famosi (abbiamo visto Roglic vincere il Tour con una frequenza a tratti invidiabile), elementi che rendono il tutto decisamente più frustrante del dovuto.

Un gioco (non) per tutti i gusti!

Dal punto di vista della giocabilità, Tour de France 2020 appare in linea coi suoi predecessori, un gioco estremamente tecnico, complesso ma allo stesso tempo appagante nelle sue meccaniche. Una volta saliti sulla sella della vostra bici, infatti, è necessario prendere familiarità con un corposo numero di dettagli e di meccaniche per poter gareggiare al meglio contro gli agguerriti rivali, sorretti ancora una volta da un’intelligenza artificiale molto valida e agguerrita.

Per poter puntare in alto, in un gioco che non prende mai per mano chi impugna il pad dall’altra parte dello schermo, è necessario memorizzare diverse dinamiche, profondamente realistiche e legate se vogliamo perfettamente a ciò che è diventato il ciclismo ai giorni d’oggi. Per vincere, insomma, non basta avere il cuore grande o il talento più brillante nel plotone, ma bisogna pianificare, studiare e dosare attentamente le forze. In questo Tour de France 2020 compie un mezzo miracolo, poiché tutta la difficoltà e la tensione dello stare in bici a certi livelli, in una corsa delicata come lo stesso Tour o ad esempio in una grande classica come la Parigi – Roubaix o nella Liegi (introdotta per la prima volta quest’anno all’interno del titolo di Cyanide), viene ottimamente replicata in chiave videoludica. Ogni tasto corrisponde ad un’azione ben precisa, da mettere in atto nel modo giusto e al momento giusto, per evitare di gettare nel vento “mesi e mesi” di programmazione.

Non bisogna, ad esempio, dimenticarsi di mangiare o di idratarsi (azione “manuale” eseguibile con la pressione del tasto Y o triangolo, in base alla vostra piattaforma di gioco), e chiaramente bisogna tenere sempre sotto controllo le varie barre d’azione e di energia che ogni atleta possiede. Pedalare con una certa frequenza (con l’utilizzo del dorsale destro) comporta le perdita progressiva dell’energia che, così come accade nella realtà, può provocare una vera e propria crisi al corridore, compromettendone così sia l’eventuale successo di tappa sia eventuali mire più importanti dal punto di vista della classifica e del ranking generale. A questa, poi, si aggiungono peculiarità molto più tecniche, che faranno la felicità dei puristi di questo sport. Un’ulteriore barra è presente sull’HUB di gioco, una barra che permette al ciclista di attaccare con maggiore foga ma attenzione: questa barra e molto piccola e va dosata alla perfezione perché potrebbe generare, in caso contrario, un effetto diametralmente opposto. Molto utile e ben congegnata è la possibilità, tramite la pressione del tasto quadrato (o X) di mettersi a ruota sia dei compagni di squadra sia degli avversari, ma attenzione a non dimenticare di dare il cambio per non scatenare l’ira di questi ultimi. Tutte queste caratteristiche si legano ad un livello di sfida selezionabile all’inizio di ogni attività, ma che rimane nel complesso tarato forse eccessivamente verso l’alto, mostrandosi sempre fin troppo punitivo nei confronti del giocatore, spesso e volentieri penalizzato anche dal più piccolo errore. Va detto che, qualora lo preferiste, è possibile prendere parte alle corse da “Direttore Sportivo”, ossia impartendo ordini ai vari ciclisti del team, e questa possibilità non va vista come un mero contorno, anzi. Gli ordini impartibili sono tanti, realistici e molto delicati, e selezionare la voce giusta al momento giusto non è esattamente la cosa più semplice del mondo, specialmente nel caso voi non foste ferrati con il ciclismo vero e con le sue complesse dinamiche.

Luci e ombre di un comparto estetico altalenante

Dal punto di vista tecnico, Tour de France 2020 è ben lungi da far gridare al miracolo. La trasposizione videoludica della corsa a tappe (ma non solo) del panorama ciclistico più famosa al mondo appare infatti eccessivamente arretrata dal punto di vista grafico, mostrando il fianco a più di qualche ragione per storcere il naso. Se la modellazione dei corpi degli atleti è tutto sommato passabile (tranne per i volti, assolutamente inadeguati), a risultare completamente sottotono sono gli elementi ambientali e di contorno. Se si osservano campioni come le strade, il pubblico e in generale tutti gli elementi di “contorno” si nota una pericolosa derivazione che definiremmo quasi da console old-gen (noi lo abbiamo testato su PlayStation 4 Pro), in cui la densità di pixel e la qualità generale degli scenari appare decisamente decisamente inadeguata coi tempi correnti. Ed è un vero peccato, perché il tutto si scontra con una cura praticamente maniacale dal punto di visto dell’estetica dei menù e in generale di tutta la cornice che accompagna il gioco, che lascia trasudare aria di Tour da ogni poro. Grazie alla licenza completa tutto, infatti, menù, riprese, replay, ed ora anche una splendida telecamera in prima persona che rende l’immersività ancor più sentita, è assimilabile alla controparte reale della corsa a tappe più famosa della sfera ciclistica, e anche dal punto di vista sonoro il gioco riesce a restituire un feedback molto credibile e piacevole in molti passaggi. Sentirsi spronare dall’ammiraglia a pochi chilometri dall’arrivo è una sensazione incredibilmente piacevole per chi, come il sottoscritto, è cresciuto col mito di Gilberto Simoni e ancora oggi piange per la tragica scomparsa del mai dimenticato “pirata” Marco Pantani.

Tour de France 2020 è un titolo che si basa sulle solide fondamenta dei suoi predecessori, nel bene e nel male. Se le modalità di gioco riescono ancora a funzionare, grazie anche ad una cura per i dettagli importante e ad un livello di sfida più che complesso, il tutto si scontra con un comparto tecnico spaccato esattamente a metà, su cui grava enormemente una modellazione grafica decisamente obsoleta e a tratti incomprensibile, specialmente ora con la next gen alle porte. La licenza completa del Tour e di buona parte dei Team in gara attutisce un po’ il colpo, ma non basta. Per fortuna, comunque, una volta scesi in pista e chiuso un occhio di fronte a tali problemi, gli appassionati si ritroveranno per le mani un prodotto in grado di fare la loro felicità e di tenerli incollati allo schermo per diverse ore. Ma attenzione: non dimenticate di alimentarvi a dovere, altrimenti potreste crollare sul più bello!