Dopo aver ufficializzato il prezzo e la data d’uscita di PlayStation 5, l’evento Sony viene concluso con un brevissimo teaser di Ragnarok, titolo relativo alla saga di God of War, dove viene mostrato il logo e una frase “Ragnarok is coming”, con data nel 2021. Vedremo prossimamente di cosa si tratterà in questo nuovo titolo in sviluppo da parte di Santa Monica.

pic.twitter.com/VvHuaCKgGn — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) September 16, 2020