Jujutsu Kaisen: ecco il trailer definitivo dell’anime

Manca solo un giorno ormai all’uscita dell’attesissimo Jujutsu Kaisen, la serie animata tratta dal manga di Gege Akutami che promette di essere uno dei migliori anime di quest’anno (un’impresa non scontata, vista la concorrenza di serie come Yashahime: Princess Half Demon, il sequel del grande classico Inuyasha). Così, per invogliare e stuzzicare ancora di più i fan, i creatori della serie hanno deciso di pubblicare, nella giornata di ieri, l’ultimo e definitivo trailer.

La trama di Jujutsu Kaisen ruota intorno al protagonista, Yuji Itadori, un ragazzo dalla forza straordinaria che, per proteggere i suoi amici da una terribile e devastante maledizione, ingoia il talismano che la contiene. In questo modo Yuji viene posseduto da Ryomen Sukuna, un essere potente e malvagio, e tuttavia continua a mantenere il controllo del suo corpo. Da quel momento in poi la missione di Yuji, con la guida dello stregone Satoru Gojo, diventerà quella di trovare tutte le dita di Ryomen Sukuna e di ingoiarle per esorcizzarlo definitivamente.

Con anime del livello di Demon Slayer o L’attacco dei giganti che sono terminati o che si avviano verso la loro conclusione, Jujutsu Kaisen potrebbe diventare il nuovo cult del genere shonen, introducendo gli spettatori a un mondo completamente nuovo di poteri occulti e scontri emozionanti. Con più di 8 milioni e mezzo di copie in circolazione, il manga è oggi uno dei più grandi successi della rivista Weekly Shonen Jump, e la serie animata si propone di seguire la controparte cartacea sulla strada della grandezza.

Prodotto dallo studio d’animazione MAPPA (lo stesso della quarta stagione de L’attacco dei giganti) con la regia di Sunghoo Park (The God of High School), gli script di Hiroshi Seko (Vinland Saga) e il character design di Tadashi Hiramatsu, l’anime conterà su un cast composto da Junya Enoki (Beyblade, Beastars) nel ruolo di Yuji Itadori, Yuma Uchida (Tokyo Ghoul:Re, The God of High School) in quello di Megumi Fushiguro, e Yuichi Nakamura (Berserk, Tokyo Ghoul, Golden Kamuy) che interpreterà Satoru Gojo.

Siete pronti all’arrivo di questa nuovissima serie? Intanto date un’occhiata all’ultimo, bellissimo trailer.