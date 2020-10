NBA 2K21: publisher si scusa per gli annunci in-game

Se avete voglia di giocare a un simulatore di basket, l’unico gioco in città è la serie di NBA 2K e, ad essere onesti, è comunque un franchise piuttosto solido tutto sommato. Ma la serie è stata recentemente criticata per la sua monetizzazione aggressiva, comprese le pubblicità non skippabili apparse di recente in NBA 2K21. Anche se molti non sono rimasti così sorpresi, visto che è successo anche al titolo dello scorso anno, alcuni sono rimasti meno che entusiasti. Bene, l’editore promette correzioni per il futuro.

Sull’account Twitter ufficiale, il publisher ha iniziato a scusarsi per questi annunci, dichiarando di aver compreso l’impatto negativo che una scelta del genere avrebbe potuto avere sui giocatori. Chiaramente, la promessa è stata subito quella di rimediare a tale errore, anche probabilmente si riferiscono a una quantità di sviste ben superiori a quella degli ad.

Vi ricordiamo comunque che NBA 2K21 è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia. Il gioco verrà lanciato anche insieme a Playstation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, di cui volendo potete dare un’occhiata al gameplay cliccando qui.