ASUS ha annunciato le sue custom Radeon RX 6000

A pochi giorni dall’annuncio da parte di AMD delle nuove schede grafiche Radeon RX 6000, già abbiamo potuto vedere le versioni custom delle diverse aziende manifatturiere. Una di quelle che spicca di più è sicuramente ASUS, la quale ha presentato le sue GPU del Team Red.

Queste ultime sono i modelli ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT, the ROG Strix Radeon RX 6800, the TUF Gaming RX 6800 XT e TUF Gaming RX 6800. Ovviamente, tutte le proposte avranno al loro interno il nuovo sistema di areazione progettato dalla corporazione, che ha già presentato con le schede Nvidia. La disponibilità della line-up ed il suo prezzo ancora non sono stati resi pubblici.