Deathloop: il PlayStation Store rivela la data d’uscita?

Stando a quanto riporta la pagina del PlayStation Store neozelandese, Deathloop uscirà su PlayStaion 5 il 20 maggio 2021. Al momento non sono state date conferme o smentite da parte del publisher Bethesda o da parte degli sviluppatori di Arkane Studios. Vedremo quindi se e quando verrà annunciata ufficialmente la data d’uscita del gioco.

Inizialmente previsto per le vacanze di Natale 2020, il gioco era stato rinviato al secondo trimestre 2021, e dunque, la data uscita fuori oggi rientra perfettamente in quel periodo. Ricordiamo che il gioco uscirà su PC e PlayStation 5, dove sarà esclusiva console per un anno.

La pagina dello store neozelandese mostra anche le esclusive che si ottengono con il preordine per la standard e la deluxe edition:

Standard:

Unique Weapon: Royal Protector Machete (esclusiva PS5)

Royal Protector Machete (esclusiva PS5) Character Skin: “Storm Rider” Colt

“Storm Rider” Colt One Trinket (buff equipaggiabile)

The Digital Deluxe Edition includes:

Unique Weapon: Transtar Trencher (esclusiva PS5)

Transtar Trencher (esclusiva PS5) Unique Weapon: Eat The Rich Tribunal

Eat The Rich Tribunal Unique Weapon: .44 Karat Fourpounder

.44 Karat Fourpounder Character Skin: “Party Crasher” Colt

“Party Crasher” Colt Character Skin: “Sharp Shooter” Julianna

“Sharp Shooter” Julianna Original Game Soundtrack Selections

Two Trinkets (buff equipaggiabile)

Questa la descrizione del gioco sul PlayStation Store:

DEATHLOOP è uno sparatutto in prima persona di nuova generazione di Arkane Lyon, il pluripremiato studio dietro Dishonored. In DEATHLOOP, due assassini rivali sono intrappolati in un misterioso timeloop sull’isola di Blackreef, destinato a ripetere lo stesso giorno per l’eternità. Come Colt, l’unica possibilità di fuga è terminare il ciclo assassinando otto obiettivi chiave prima che la giornata si azzeri. Impara da ogni ciclo: prova nuovi percorsi, raccogli informazioni e trova nuove armi e abilità. Fai tutto il necessario per interrompere il ciclo