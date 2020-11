Cyberpunk 2077: trafugata una copia fisica!

Lo sviluppo di Cyberpunk 2077, ultima fatica del celebrato studio polacco CD Projekt RED, è stato come minimo travagliato. Tra rinvii e crunch time, delusioni, proteste dei fan, dipendenti arrabbiati e picchi negativi del valore dell’azienda, la data d’esordio dell’RPG futuristico dei cretatori di The Witcher si sta avvicinando sempre di più. Sembra però che qualcuno non sappia aspettare.

Su Reddit è infatti apparsa una foto di una copia fisica del gioco per PlayStation 4, un leak che nessuno da CD Projekt RED avrebbe mai pensato di dover affrontare. E se qualcuno ha guardato con scetticismo alla possibilità che una copia di uno dei giochi più attesi di questo 2020 fosse stata effettivamente trafugata dalla casa di sviluppo, il successivo video di circa venti minuti di gameplay del gioco che parte dalla scena iniziale è arrivato proprio a mettere a tacere questo scetticismo.

Di fronte a quella che è stata qualcosa di ben più serio di una fuga di notizie, lo studio di sviluppo polacco ha voluto prendere seri e immediati provvedimenti. Raggiunta da alcune testate specializzate, l’azienda ha comunicato che “procederà per vie legali contro chiunque violi la data d’embargo o d’uscita” di Cyberpunk 2077. Questo dovrebbe dunque includere la diffusione di video non autorizzati che mostrino il contenuto del gioco.

All’uscita di Cyberpunk 2077 in fondo manca davvero poco: il gioco verrà lanciato sul mercato il prossimo 10 dicembre per PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X e S arriveranno in una data successiva. I possessori di console next-gen saranno comunque in grado di giocare il titolo fin dalla sua data d’uscita grazie alla retrocompatibilità.