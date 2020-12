Xuan-Yuan Sword VII: verrà lanciato a febbraio 2021 insieme al nuovo update

La versione PlayStation 4 di Xuan-Yuan Sword VII verrà lanciata in tutto il mondo a febbraio 2021, come annunciato dall’editore e sviluppatore Softstar Entertainment e dagli sviluppatori DOMO Studio e Yooreka Studio. Xuan-Yuan Sword VII è stato lanciato per la prima volta per PC tramite Steam in tutto il mondo e PlayStation 4 in Asia il 29 ottobre, seguito da PlayStation 4 in Giappone il 10 dicembre. Sebbene il gioco sia già dotato di sottotitoli in inglese, la versione PlayStation 4 deve ancora essere lanciata in occidente. Una versione Xbox One è in sviluppo, ma deve ancora essere datato. Puoi trovare maggiori informazioni su gioco qui. Di seguito una panoramica delle novità:

Difficoltà da incubo

Nel gioco è presente una nuova impostazione di difficoltà Incubo. La prima cosa che noterai nell’Incubo è che il nemico ti sta facendo un danno maggiore. Inoltre, diventerai più lento quando la tua resistenza si sta esaurendo, quindi devi usare la tua resistenza con più attenzione. Ultimo ma non meno importante, l’IA e il set di mosse dei nemici sono stati migliorati, ora otterrai attacchi e combo implacabili dai nemici come se non finisse mai.

Tundou

Nuovo capo: Tundou sta arrivando. È un enorme mostro con una grande bocca che può divorare qualsiasi cosa davanti a sé.

Ricomincia il tuo viaggio con Immortal Sword

Con l’aggiornamento della patch 1.1, ti verrà offerta un’incredibile possibilità di utilizzare la spada immortale. Dopo aver terminato l’intero gioco almeno una volta, New Game + verrà sbloccato in modo che tu possa ricominciare il viaggio con questa antica spada cinese immortale in mano.

Tre nuove lingue supportate in arrivo a febbraio 2021

A febbraio 2021, ci saranno tre nuove lingue supportate in Xuan-Yuan Sword VII (sia Steam che PlayStation 4): russo, tedesco e spagnolo. Uscirà anche in tutto il mondo su PS4.