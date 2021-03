Justice League: il mistero dell’uscita italiana

Che fine ha fatto l’uscita italiana di Zack Snyder’s Justice League? Facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa, Warner Bros. Italia ha annunciato l’uscita digitale su molte piattaforme digitali del film in contemporanea con l’uscita statunitense del 18 marzo. Eppure, da qualche giorno, l’uscita era stata rimossa ed i fan hanno iniziato a temere il peggio.

La Germania, un altro paese dove l’uscita digitale era stata cancellata, ha annunciato che il film arriverà direttamente su Sky. Questo perché in paesi come Italia, Germania e Inghilterra i diritti esclusivi dei prodotti HBO e HBO Max sono in mano a Sky. Questo vuol dire che Justice League arriverà in Italia su Sky? Probabilissimo ma attendiamo aggiornamenti in merito.

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman non sia stato vano, Bruce Wayne unisce le forze con Diana Prince con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.