Nintendo: annunciato un nuovo Indie World!

Nintendo ha annuncato che, nella giornata di domani, 14 aprile 2021, alle ore 18:00, andrà in onda un nuovo Indie World. La diretta, che durerà all’incirca 20 minuti, si concentrerà sui prossimi titoli indipendenti in arrivo su Switch.

Se vorrete seguire l’evento potrete farlo attraverso il canale YouTube di Nintendo. L’ultimo appuntamento con il livestream dedicato ai titoli indipendenti c’è stato poco più di un anno fa, il 17 marzo 2020. In quell’occasione il gigante nipponico dell’intrattenimento presentò titoli come il metroidvania Blue Fire o il titolo italiano Baldo (che ha partecipato anche all’EuroPlay Games Contest), anche I am Dead, Bark, l’FPS Quantum League (prossimo, tra l’altro, all’approdo su PC) e The Good Life una nuova fatica di SWERY, il padre dell’acclamato Deadly Premonition.

Attualmente Nintendo può contare su un ricco catalogo di titoli indie (consultabile sul portale Indie World), che vede come protagonisti alcuni giochi davvero acclamati dal pubblico, come il pluripremiato Hades, la hit Among Us, e l’onirico Ori and the Blind Forest, ma anche l’RPG Terraria, Torchlight III e la complete edition di This War of Mine

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di una scena indie che si fa sempre più dinamica e attiva, e che è sempre più spesso in grado di regalare ai giocatori di tutto il mondo degli autentici gioielli. Quali saranno le grandi novità in arrivo in questa edizione dell’Indie World? L’unico modo per scoprirlo è seguirlo! Preparatevi, l’evento arriverà domani.