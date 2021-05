MechWarrior 5 Mercenaries si aggiorna per l’aggiunta del cross-platform e non solo, ecco quando

Nel mese di febbraio, vi abbiamo informato riguardo l’arrivo di MechWarrior 5 Mercenaries per console Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite GOG e Steam. Quest’oggi però, siamo qui per parlarvi dell’annuncio fatto da Sold Out e Piranha Games riguardo il titolo in questione.

Rispettivamente publisher e sviluppatore, hanno annunciato che la produzione action riceverà un corposo update che aggiungerà il supporto al cross-platoform tra Xbox, Steam e GOG, così da permettere il gioco multiplayer su tutti i fronti e con una player base sicuramente più estesa.

Piranha Games ha annunciato che, inoltre, altre 30 meccaniche, tra nuove e riviste, approderanno sull’opera e che il contenuto scaricabile “Heroes of the Inner Sphere” sarà completamente giocabile in cooperativa, mentre lo speciale “Kobold Hero Mech” sarà un’esclusiva per PC e Xbox, il quale arriverà con un lodaout e una verniciatura personalizzati e, in più, con la nuova “Goblin AI”.

Per celebrare tale avvenimento, MechWarrior 5 Mercenaries è ora disponibile al prezzo di €29.99 e l’update arriverà con le nuove versioni, probabilmente.

Il feedback della community di MechWarrior è stato vitale per gli aggiornamenti sulla qualità della vita e per i nuovi 30 e più contenuti al momento del lancio. Ci siamo sforzati di soddisfare le aspettative dei fan per ciò che un’esperienza MechWarrior significa con questa versione – tra cui una nuova esperienza co-op cross-platform, calo di prezzo del gioco base e contenuti scaricabili con la possibilità di unirsi a un amico gratuitamente – e non vediamo l’ora di sentirne di più dai nostri giocatori.

Attualmente, MechWarrior 5 Mercenaries è disponibile su PC tramite Epic Games Store e Windows Store, in attesa di vederlo per console e Steam.