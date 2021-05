L’editore Aniplex e lo sviluppatore CyberConnect2 hanno rilasciato nuovi trailer e alcuni screenshot per Demon Slayer. Questo trailer presenta a tutti gli effetti il nuovo personaggio Kyojuro Rengoku che può essere giocato nella modalità versus del gioco.

Ricordiamo che Demon Slayer uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam nel 2021 in Giappone.

Di seguito vi lasciamo al filmato.