Everwild: Rare ricomincia il titolo da zero e rimanda il lancio al 2024, rumor

Everwild è stato assente dalla vetrina Xbox e Bethesda di domenica. Rare ha invece condiviso un nuovo annuncio per Sea of ​​Thieves. L’assenza del gioco è stata segnalata per la prima volta da Jeff Grubb di GamesBeat e poi confermata da VGC, e secondo i rumors Rare sta partendo da zero nello sviluppo del titolo. L’intera direzione e il design di Everwild sono cambiati. Il progetto è ora guidato dal creative director senior di Rare Gregg Mayles, che ha anche guidato lo sviluppo di Sea of ​​Thieves. A causa del riavvio, la nuova finestra di lancio ottimistica di Everwild è nel 2024.

Il reboot arriva a seguito della partenza del precedente creative director, Simon Woodroffe. Woodroffe si è unito a Rare nel 2012 per guidare la direzione creativa dell’intero studio, anche se alla fine sarebbe stato trasferito a lavorare su Everwild. Si è quindi dimesso prima dell’ottobre 2020 senza alcuna spiegazione ufficiale per la sua partenza. In seguito alle dimissioni di Woodroffe, la dirigenza senior del team di Everwild ha visto cambiamenti significativi. La produttrice esecutiva di Everwild, Louise O’Connor, ha confermato la nomina di Mayles. Di seguito il commento della produttrice:

Il team continua a lavorare duramente per realizzare la nostra visione e per dare vita alla magia della natura in Everwild per i giocatori di tutto il mondo



Mayles è probabilmente il designer più decorato nella storia di Rare, a parte i fondatori degli Stamper Brothers. Dal 1989, Mayles ha guidato la progettazione di alcuni dei più grandi successi dello studio, tra cui Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie , Viva Pinata e Sea of ​​Thieves.

Il piccolo team di Everwild ha faticato a definire una direzione chiara per il titolo, al di là del suo sorprendente stile artistico e della colonna sonora. Poco si sa del design di Everwild . Secondo i rumors, il gioco è un’avventura fantasy in terza persona che privilegia l’armonia con la natura come tema. Continuate a seguirci, per maggiori informazioni.