The Great Ace Attorney Chronicles Anteprima: obiezione, vostro onore

L’E3 si è volto a termine, tra tanti annunci e conferenze, vi sono stati diversi alti e bassi che hanno striminzito l’entusiasmo di quello che per anni, ha rappresentato il monopolio dell’attenzione mediata sull’industria dei videogiochi. La kermesse losangelina, ormai stravolta da un format digitale che è la risposta alle necessità di attenersi alle misure restrittive della pandemia, ha perso quella caratura d’un tempo che lasciava in fervore non soltanto per noi che scriviamo di videogiochi, ma anche per coloro che erano impazienti di scoprire a cosa avrebbero giocato negli anni a venire. E come largamente anticipato, l’edizione 2021 del celebre expo ha recato molte delusioni, sia da un punto di vista comunicativo che contenutistico. Con tutti i videogiochi in circolazione negli studi di sviluppo, sicuramente ci saremmo aspettati in questo periodo di rivedere vecchie conoscenze di cui abbiamo perso le tracce da tempo.

E tra le conferenze leggermente un po’ sottotono troviamo quella di Capcom, che nella sua diretta ha provveduto a fornire ulteriori aggiornamenti sui titoli già disponibili come Resident Evil Village (di cui è in arrivo un DLC) e Monster Hunter Rise. Tuttavia sebbene tale evento non ha offerto potenziali annunci esaltanti, abbiamo potuto vedere in azione Monster Hunter Stories 2 e in particolar modo, The Great Ace Attorney Chronicles, a cui è stato dedicato un grande spazio durante la conferenza. Noi di Gamesvillage, in questa occasione, ci siamo focalizzati sul ritorno dell’avvocato Naruhodo, per raccontarvi quali novità vi attendono in questo capitolo ambientato nel diciannovesimo secolo, il quale, vede la partecipazione di un personaggio molto amato. Scopriamolo insieme in questa nuova anteprima.

The Great Ace Attorney Chronicles Anteprima: l’avvocato Naruhodo e Sherlock Holmes uniscono le forze in Occidente!

The Great Ace Attorney Chronicles è la raccolta rimasterizzata contenente The Great Ace Attorney: Adventures e The Great Ace Attorney: Resolve, i quali approderanno per la prima volta in Occidente su PlayStation 4, PC e Nintendo Switch il prossimo 27 luglio. I due capitoli ambientati nel periodo Meiji ed epoca vittoriana nel diciannovesimo secolo, vedono come protagonista l’antenato del buon Phoenix Wright, Ryunosuke Naruhodo, il quale viaggerà nel vecchio continente per risolvere alcuni casi misteriosi. Ad unirsi a questa avventura dal sapore steampunk vi è Herlock Sholmes in compagnia della piccola Iris Watson, entrambi personaggi ispirati – e ripresi – dalla penna di Arthur Conan Doyle. Nel contesto, le cronache vittoriane della serie di Capcom seguono un grande cambiamento culturale storico, dove l’impero del Giappone apre finalmente le porte alle influenze occidentali, avviando un esodo di popoli che viaggiano da un emisfero all’altro del globo. In un’era di grandi cambiamenti, Naruhodo emergerà come uno dei più grandi avvocati di tutti i tempi, dando inizio alla storia che avrà luogo in era moderna. Durante la conferenza svoltasi all’E3 2021, Capcom ha presentato il cast di personaggi che compariranno nelle due avventure ex-portatili, provvedendo a farceli conoscere in maniera dettagliata. Si parte da Ryunosuke, studente dell’università Yumei dell’impero giapponese, è un aspirante avvocato e devoto alla giustizia, e ben presto sceglierà di partire per la Gran Bretagna (luogo in cui avverranno i fatti dell’edizione Chronicle) per mettersi alla prova e conquistare il suo sogno. Egli però non sarà solo: verrà accompagnato dalla dolce Susato Mikotoba, una grande appassionata di opere letterarie occidentali ed assistente di Naruhodo; e da Kazuma Asogi, il suo migliore amico e compagno di studi alla Yumei, il quale si presenta come un uomo di talento che ha ottenuto tutte le certificazioni necessarie per intraprendere la sua carriera quando ancora andava a scuola. Il suo sogno è quello di studiare in Gran Bretagna e portare la conoscenza acquisita nel sistema giudiziario giapponese.

Sebbene sia accompagnato da ottimi amici, Ryunosuke farà la conoscenza di due figure molto importanti che segneranno il suo apprendimento in qualità di avvocato, dando un nuovo lustro al suo significato di giustizia. Dopotutto, essendo ambientato nella Londra dell’epoca vittoriana, non possono mancare due figure celebri come Herlock Sholmes (reinterpretazione del celebre detective nato dalla penna di Arthur Conan Doyle) e la piccola Iris Watson, perfetta spalla del noto detective ed autrice di libri come “Le avventure di Herlock Sholmes”. Una figura enigmatica però è Baron Van Zieks, definito dai colleghi di tribunale come il “Mietitore”, e rinomato in tutto il mondo come un leggendario procuratore infallibile. La storia verrà scandita da questo colorito cast di personaggi, che avranno un ruolo determinante anche nel capitolo “Resolve”, il quale vedrà un susseguirsi di eventi anomali durante una grande mostra tenutasi a Londra. Possiamo notare inoltre i due titoli vanteranno anche di una gradevole animazione ispirata agli anime la quale detterà la narrazione e le cutscene, così come il design dei personaggi risulterà alquanto colorito e più definito, dando nuovo lustro agli apprezzabili disegni che animano i personaggi. La collection Chronicle includerà un totale di dieci casi da risolvere insieme ad otto mini giochi, tutto rimasterizzati grazie ad un promettente lavoro di restauro avviato da Capcom, intenzionata ormai a riportante in auge un brand come quello di Ace Attorney. Un’occasione sicuramente ghiotta per i fan, che avranno finalmente modo di mettere le mani anche sui due capitoli mai arrivati in Occidente e gustarseli con una nuova resa grafica.

Obiezione!

Durante l’evento organizzato all’E3 vi è stata posta grande attenzione sulle meccaniche di gioco di The Great Ace Attorney Chronicle. Infatti abbiamo potuto osservare il gameplay rimasterizzato, che riprende la tipica avventura testuale che ha sempre contraddistinto la serie di Capcom e ne migliora visivamente l’interfaccia per un gioco in alta definizione. Tuttavia, nella collection sono state introdotte due novità tra cui la “Dance of Deduction“, dove il giocatore farà coppia con Sholmes sull’indagine di un sospettato, e analizzando tutti gli elementi di quest’ultimo, dovrà dedurre gli errori commessi dalla fantasiosa logica del detective. Il video illustrato mostra come tutto ciò avvenga, da Sholmes che analizza la possibile scena del crimine esaminando l’aspetto del principale sospettato e ricollegandolo a fatti avvenuti di recente e riportati sui quotidiani locali, tuttavia il giocatore nei panni di Naruhodo potrà intervenire ed offrire la sua analisi, individuando nuove prove schiaccianti utili a concludere il caso. Unendo le forze è possibile arrivare alla verità con una limpida determinazione, svelando infine una realtà difficile da immaginare. L’altra novità è intitolata “Summation of Examination“, e riguarderà la corte d’appello. In questo frangente, che si svolgerà all’interno dell’aula di tribunale, il giocatore dovrà evidenziare le discrepanze nelle argomentazioni dei giurati analizzando le loro parole (scegliendo in questo caso quali contraddire), e in base alle proprie prove in possesso, dovrà volgere lo svolgimento del processo in aula a proprio favore, persuadendo a sua volta la giuria. Così facendo, la bilancia penderà a nostro favore, riuscendo così nel ruolo della difesa ad ottenere un verdetto “non colpevole”.

Sebbene il video si focalizzava unicamente su queste due novità, che approfondiscono sia l’aspetto investigativo che quello giudiziario dei due spin-off, tale riedizione vedrà diversi contenuti extra, come otto mini giochi aggiuntivi e tredici videoclip da “Ryunosuke Naruhodo’s Seven Days of Sin“, ossia un titolo visual novel rimasto confinato in Sol levante. Aldilà delle due meccaniche aggiuntive, il gameplay non sembra essere affatto cambiato ed anzi, i due titoli potranno contare sul nuovo doppiaggio inglese insieme a localizzazione globale. Va sottolineato che la lingua giapponese nella serie è di estrema importanza nell’analisi delle prove, pertanto gli sviluppatori hanno preferito di mantenere intatta la lingua testuale d’origine in tali elementi, aggiungendo i sottotitoli in inglese nel momento in cui dovremo analizzare gli elementi sulla scena del crimine. L’esplorazione degli ambienti sarà di vitale importanza affinché si possano trovare tutti gli elementi necessari per condurre il caso non soltanto nell’indagine ma anche all’interno dell’aula di tribunale, poiché saranno vitali per persuadere la giuria a nostro favore, obiettando quelli che per noi saranno dei giudizi errati.

The Great Ace Attorney Chronicles riporta in auge i capitoli Adventure e Resolve con edizioni rimasterizzate e destinate al mercato globale. Per la prima volta, l’antenato di Phoenix Wright sbarcherà in Occidente dopo la prima pubblicazione su Nintendo 3Ds entro i confini nipponici, dando così la possibilità ai fan di poter mettere mano ad un’avventura che finora mancava all’appello. Chronicles non solo migliorerà graficamente i due titoli, ma arricchirà l’offerta contenutistica aggiungendo svariati extra, dai mini giochi a clip video che approfondiscono il personaggio di Ryunosuke Naruhodo, e ne rinnoverà soprattutto il gameplay, introducendo nuove meccaniche di gioco. Il tutto verrà impreziosito da una trama alquanto ispirata ambientata nell’affascinante epoca vittoriana, la quale vedrà il coinvolgimento del detective d’eccellenza Herlock Sholmes e la sua assistente Iris Watson.